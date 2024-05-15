Министры иностранных дел стран Северо-Балтийской группы посетили Грузию

15 мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр иностранных дел Исландии Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир начали свой визит в Грузию. Они уже встретились с председателем Парламента Шалвой Папуашвили, представителями парламентских оппозиционных партий, а также с президентом, после чего состоялась совместная пресс-конференция с президентом Грузии.

В ходе визита также запланированы встречи с представителями НПО.

Встреча с председателем Парламента

В ходе встречи прибывших министров иностранных дел со спикером Парламента Грузии стороны обсудили закон о прозрачности иностранного влияния. Согласно пресс-релизу Парламента, члены делегации выразили «обеспокоенность» принятием закона. Грузинская сторона «подчеркнула проблему отсутствия прозрачности среди некоммерческих организаций» и необходимость ее решения. Стороны также обсудили дальнейшие шаги и была отмечена «готовность продолжать диалог».

Отличающиеся оценки встречи

После встречи спикер Папуашвили заявил, что на встрече стороны «согласились», «что мы поступили правильно, когда не прислушались к нашему европейскому коллеге и не ввели санкции против России», а также не освободили Саакашвили.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил на комментарии Шалвы Папуашвили по поводу встречи, написав: «В ответ на путаницу по поводу встречи с председателем Парламента Грузии Шалвой Папуашвили я чувствую необходимость уточнить, что мы не согласны с тем, что Грузия вправе игнорировать европейские советы и ценности, и мы выразили чрезвычайно сильное мнение, а не «некоторые опасения».

In response to confusion about the meeting with the Chair of the Parliament of Georgia @shpapuashvili, I feel the need to clarify that we did not agree that Georgia was right to ignore European advice and values, and we expressed extremely strong views, not "some concerns". pic.twitter.com/keuj60Xsxx — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) May 15, 2024

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже написала в X (Twitter) после встречи: «Обеспокоенность по поводу проекта закона о прозрачности иностранного влияния и его негативных последствий для европейского пути Грузии является искренней. Об этом заявила председателю Парламента Грузии. Не верьте заявлениям, которые нам приписывает спикер о санкциях против России или о господине Саакашвили».

Concern about the draft Law on Transparency on Foreign Influence and its adverse effects on Georgian European path is genuine.



Expressed it to the Speaker of 🇬🇪 Parliament. Don’t recognise statements that the Speaker attributes to us about sanctions on Russia or Mr Saakashvili. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 15, 2024

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Позвольте прояснить: мы не пришли к согласию ни по одному из этих вопросов. Мое послание прямо противоположное: Грузия движется не в правильном направлении».

Let me be clear – we did not agree on any of this.



My message is the opposite: Georgia is not moving to the right direction. pic.twitter.com/73IANmNFkf — Margus Tsahkna (@Tsahkna) May 15, 2024

Встреча с парламентской оппозицией

Депутаты от оппозиции поговорили с министрами иностранных дел о принятом законе. Представители оппозиции поделились своими мыслями по поводу закона на закрытом заседании. На встрече присутствовали Тинатин Бокучава, Хатиа Деканоидзе, Давид Усупашвили, Михаил Даушвили, Придон Инджиа, Ника Мачутадзе, Армаз Ахвледиани, Георгий Вашадзе, Кетеван Туразашвили и Херман Сабо.

Согласно пресс-релизу Парламента, председатель фракции «Единого национального движения» Тинатин Бокучава заявила: «первое и самое важное – это то, что государства-члены ЕС поддерживают грузинский народ и сделают все, чтобы спасти наше европейское будущее и европейскую перспективу. Во-вторых, как и в США, в государствах-членах ЕС вполне естественно начать рассматривать индивидуальные санкции».

Представитель партии «Гирчи» Херман Сабо заявил, что рассказал европейским гостям о проблемах, связанных с упомянутым законопроектом. По его словам, понятно, в каком направлении движется «Грузинская мечта», и теперь оппозиции предстоит работать.

Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели», заявил после встречи: «для министров иностранных дел совершенно ясно, что любые изменения в содержании этого закона не облагородят его. Закон является принципиально неадекватным документом. Во-вторых, гости очень ясно видят, что все эти кампании дезинформации, исходящие со стороны «Грузинской мечты», направлены против европейских ценностей и принципов».

Член политической группы «Граждане» Кетеван Туразашвили отметила, что на встрече было подчеркнуто, что внесение поправок или изменений в закон не принесет реальных результатов. «Это был очень достоверный сигнал о том, что с принятием этого закона ничего не заканчивается, потому что наши партнеры – ЕС и США – также будут рядом с нами во время выборов».

Встречи с внепарламентской оппозицией

Ника Гварамия, лидер партии «Ахали»: «Очевидно, что этот закон, как и речь Бидзины Иванишвили несколько дней назад, означает отклонение Грузии от европейского и западного пути. Ясно и понятно, что Грузия не сможет приблизиться к Европе, пока существует этот закон, и не только этот закон, пока власти Грузии действуют таким образом».

Зураб Джапаридзе, лидер партии «Гирчи – больше свободы»: «Даже не знаю, каким словом можно точно описать эмоции или чувства, которые испытывают эти люди после встречи с «Грузинской мечтой». Шок, возможно, ближе всего, но даже шок не полностью описывает то, что они чувствуют, когда покидали встречу. Мы говорили о многом. Их подробно интересовало, как мы видим ситуацию. Мы предоставили информацию обо всем, включая атмосферу террора, созданную «Грузинской мечтой», то есть телефонные звонки с угрозами, развешивание плакатов, засады возле домов и физические расправы, осуществляемые агрессивными группировками в масках, а также т.н. правоохранительными структурами во время мирных демонстрации…».

Элене Хоштария, лидер партии «Дроа»: «ЕС поддерживает стремление населения Грузии присоединиться к ЕС. Теперь европейское будущее зависит от людей, которые выходят, протестуют и не останавливаются, не от Папуашвили, не от отдельных политиков, а конкретно от людей, которых все видят. Все поражаются количеству людей, которые постоянно выходят на акции в течение такого длительного времени».

Гига Бокерия, лидер партии «Европейская Грузия»: «Эти люди, особенно министры иностранных дел стран Балтии, и особенно те люди, которые находятся сегодня здесь, являются давними друзьями Грузии. Эти люди, когда у нас будет нормальная власть, а не эта путинистская группа олигархов, являются и будут самыми важными людьми… для нашей безопасности и свободы. Вот почему такие встречи важны. В этом контексте эти люди поддержат волю грузинского народа и очевидно поддержат ее сегодня».

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