საპარლამენტო კომიტეტებში მინისტრობის კანდიდატების ერთობლივი მოსმენები გაიმართა

საპარლამენტო კომიტეტებმა 5 თებერვალს ახალი სამთავრობო პროგრამა „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ განიხილეს და მინისტრობის კანდიდატებს ორ ერთობლივ სხდომაზე მოუსმინეს. პირველ სხდომაზე თავდაცვის, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატებს, ხოლო მეორე სხდომაზე განათლების, ჯანდაცვისა და კულტურის მინისტრობის კანდიდატებს მოუსმინეს. პირველ სხდომაზე ოპოზიციასა და მმართველი პარტიის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა, რის შედეგადაც ერთ-ერთ ოპოზიციონერ დეპუტატს სხდომათა დარბაზი დაატოვებინეს.

29 იანვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. მის ნაცვლად პარტია „ქართული ოცნების“ ლიდერი ირაკლი კობახიძე უკვე დასახელდა. პრემიერის ცვლილების გამო, პარლამენტმა ახალი მთავრობა უნდა დაამტკიცოს.

საპარლამენტო გრაფიკის მიხედვით, 5-7 თებერვალს წარდგენილი მინისტრების ერთობლივი მოსმენები შესაბამის კომიტეტებში გაიმართება. 7 თებერვალს მათ ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა“ და ოპოზიციის დეპუტატებს წარუდგენენ. მომდევნო დღეს კი კანდიდატებს მმართველი პარტიის „ქართული ოცნების“ ფრაქციისა და საპარლამენტო ჯგუფ „ხალხის ძალის“ წევრები მოუსმენენ.

8 თებერვალს პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება, სადაც კომიტეტებისა და ფრაქციების დასკვნების განიხილავენ, რის შემდეგაც გაიმართება კენჭისყრა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, სადაც საქართველოს ახალ მთავრობას ნდობას გამოუცხადებენ. აღსანიშნავია, რომ მთავრობას ერთადერთი ახალი მინისტრი ეყოლება – თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ჯუანშერ ბურჭულაძეს ირაკლი ჩიქოვანი შეცვლის.

მინისტრობის კანდიდატების პირველი მოსმენა

დღეს გამართულ პირველ მოსმენაზე ოთხმა კომიტეტმა თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატ ირაკლი ჩიქოვანს, იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატ რატი ბრეგაძეს, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატ თეა ახვლედიანს და შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატ ვახტანგ გომელაურს მოუსმინა. მოსმენა იურიდიულ საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის, თავდაცვისა და უშიშროების და საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტებმა გამართეს.

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატმა თეა ახვლედიანმა განაცხადა, რომ პრიორიტეტი და უცვლელი ამოცანაა, თანამიმდევრული პოლიტიკის გატარებით, ახალი მიდგომების დანერგვითა და ეფექტური ინსტრუმენტების გამოყენებით ხელშესახები შედეგების მიღწევა. მისი თქმით, უწყების ხედვა ემყარება ერთი მხრივ, მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცების, მეორე მხრივ კი, დემოკრატიული, თანასწორი, კულტურულად მრავალფეროვანი და თანაბარუფლებიანი საზოგადოების მშენებლობის პრინციპებს. თეა ახვლედიანმა აღნიშნა, რომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ნდობის აღდგენის ინიციატივებისა და საერთო ინტერესების გარშემო თანამშრომლობის პროექტების განხორციელებას. მისივე თქმით, გაგრძელდება გამყოფი ხაზების ორივე მხარეს სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა სამშვიდობო ინიციატივის „ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“ ფარგლებში.

შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატმა ვახტანგ გომელაურმა სამინისტროში ბოლო პერიოდში განხორციელებულ რეფორმებსა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. „ჩვენი სტრატეგიული გეგმა გულისხმობს რეფორმირებული სისტემის კიდევ უფრო განვითარებას და ამ ხედვის მთავარი საყრდენია ღირსეული, თანამედროვე და მოტივირებული პოლიციელი“, – განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. მისი განცხადებით, სამინისტროს მთავარი პრიორიტეტია უსაფრთხო გარემოს შექმნა და ქვეყანაში კრიმინალთან ეფექტიანი ბრძოლა. გომელაურმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და ამ მიმართულებით სხვადასხვა რეფორმა მუდმივად ხორციელდება.

იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატმა, რატი ბრეგაძემ განაცხადა, რომ სამართლებრივი უსაფრთხოების ნაწილში გაგრძელდება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და დაინერგება ხელოვნური ინტელექტი, ასევე, გაგრძელდება საკანონმდებლო აქტების მოდიფიკაციის პროცესი. მისივე თქმით, 2011 წლამდე გაცემული ლამინირებული პირადობის მოწმობები უსასყიდლოდ ჩანაცვლდება პირადობის ახალი ელექტრონული მოწმობებით. რატი ბრეგაძემ ასევე აღნიშნა, რომ სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციაა ევროკავშირის სამართალთან ქართული სამართლის ჰარმონიზაცია და ამ მიმართულებით უკვე დაინერგა სამართლის ჰარმონიზაციის ერთიანი სახელმწიფო პლატფორმა, რაც „ხელს შეუწყობს ერთგვაროვანი პრაქტიკის დამკვიდრებას და ამაღლდება ქართული სამართლის ევროკავშირის სამართალთან დაახლოების ხარისხი და ტემპი“.

თავდაცვის მინისტრობის კანდიდატის, ირაკლი ჩიქოვანის თქმით, „რუსეთის ოკუპაციის და ჰიბრიდული საფრთხეების მიუხედავად, საქართველო წარმატებით ახერხებს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე სვლას და ამის მკაფიო დადასტურებაა გასულ წელს მონიჭებული ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი“. მან ხაზი გაუსვა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის მეშვეობით პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის პრიორიტეტს, მათ შორის პარტნიორობას ნატოსთან, ევროკავშირთან და აშშ-სთან, ასევე სამმხრივი თანამშრომლობის მნიშვნელობას აზერბაიჯანთან და თურქეთთან.

მასალა განახლდება…

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)