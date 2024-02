В парламентских комитетах прошли совместные слушания кандидатов в министры

5 февраля парламентские комитеты обсудили новую программу правительства «Ради строительства европейского государства» и заслушали кандидатов на посты министров на двух совместных заседаниях. На первом заседании были заслушаны кандидатуры на должности министров обороны, юстиции, внутренних дел и госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства, а на втором заседании заслушали кандидатов на должности министров образования, здравоохранения и культуры. На первом заседании между представителями оппозиции и правящей партии произошло словесное противостояние, в результате чего одного из депутатов от оппозиции вынудили покинуть зал заседаний.

29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку со своей должности. На его место уже назван лидер партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. В связи со сменой премьер-министра Парламент должен утвердить новое правительство.

Согласно парламентскому графику, совместные слушания представленных кандидатов в министры пройдут в профильных комитетах 5-7 февраля. 7 февраля они будут представлены депутатам фракции «Единое национальное движение» и другим депутатам от оппозиции. На следующий день кандидатов заслушают члены фракции правящей партии «Грузинская мечта» и парламентской группы «Сила народа».

8 февраля состоится заседание Бюро Парламента, на котором будут обсуждены выводы комитетов и фракций, после чего состоится голосование на пленарном заседании Парламента, где будет выражено доверие новому правительству Грузии. Следует отметить, что в правительстве будет только один новый министр – Ираклий Чиковани сменит Джуаншера Бурчуладзе на посту министра обороны.

Первые слушания кандидатов в министры

На состоявшихся сегодня первых слушаниях четыре комитета заслушали кандидата на пост министра обороны Ираклия Чиковани, кандидата на пост министра юстиции Рати Брегадзе, кандидата на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Тею Ахвледиани и кандидата на пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Совместные слушания провели Комитет по юридическим вопросам, Комитет по защите прав человека и гражданской интеграции, Комитет обороне и безопасности, а также Комитет процедурным вопросам и правилам.

Кандидат на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что приоритетной и неизменной задачей является достижение ощутимых результатов путем реализации последовательной политики, внедрения новых подходов и использования эффективных инструментов. По ее словам, видение ведомства основано на принципах укрепления мира и стабильности, с одной стороны, и построения демократического, равноправного, культурно разнообразного и равноправного общества – с другой. Теа Ахвледиани отметила, что большое значение придается реализации инициатив по укреплению доверия и проектов сотрудничества вокруг общих интересов. По ее словам, содействие развитию торговых отношений по обе стороны разделительных линий будет продолжено в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему».

Кандидат на должность министра внутренних дел Вахтанг Гомелаури рассказал о последних реформах, проведенных в министерстве, и планах на будущее. «Наш стратегический план предполагает дальнейшее развитие реформированной системы, и основной опорой этого видения является достойный, современный и мотивированный полицейский», – сказал Вахтанг Гомелаури. По его словам, главным приоритетом министерства является создание безопасной среды и эффективная борьба с преступностью в стране. Гомелаури также подчеркнул, что одним из главных приоритетов министерства является борьба с организованной преступностью, и в этом направлении реализуются различные реформы.

Кандидат на пост министра юстиции Рати Брегадзе заявил, что в сфере правовой безопасности продолжится использование современных технологий и внедрение искусственного интеллекта, а также продолжится процесс изменения законодательных актов. По его словам, ламинированные удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут бесплатно заменены новыми электронными удостоверениями личности. Рати Брегадзе также отметил, что одной из основных функций министерства является гармонизация законодательства Грузии с законодательством ЕС, и в этом направлении уже введена единая государственная платформа по гармонизации законодательства, которая «будет способствовать установлению единой практики и повышению качества и темпов сближения законодательства Грузии с законодательством ЕС».

По словам кандидата на пост министра обороны Ираклия Чиковани, «несмотря на российскую оккупацию и гибридные угрозы, Грузия успешно движется по пути европейской и евроатлантической интеграции, и статус кандидата в ЕС, предоставленный в прошлом году, является ярким подтверждением этого». Он подчеркнул приоритет политической и практической поддержки посредством двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая партнерство с НАТО, ЕС и США, а также важность трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном и Турцией.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)