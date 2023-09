ევროკავშირის ელჩი: ვიმედოვნებთ, რომ მუშაობა გააქტიურდება

ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ საქართველოს პარლამენტისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ორგანიზებით გამართული კონფერენციის „საქართველოს გზა ევროკავშირისკენ“ ფარგლებში ჟურნალისტებთან საუბრისას საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე ისაუბრა.

ევროკავშირის 12 პრიორიტეტთან დაკავშირებული კითხვის საპასუხოდ, ელჩმა აღნიშნა, რომ ევროკომისიის ბოლო ზეპირი განახლების თანახმად (რომელიც ივნისის ბოლოს გამოქვეყნდა), ევროკავშირის თორმეტი პრიორიტეტიდან სამი შესრულდა. მან დასძინა, რომ ზუსტი მდგომარეობა ერთ თვეში გაფართოების შესახებ მოხსენებებში შეფასდება. მისი თქმით, „ცალსახაა, რომ მიღწეულია პროგრესი ზოგიერთ პრიორიტეტთან მიმართებით, სადაც მხოლოდ ნაწილობრივი შესრულება გვქონდა; კიდევ რამდენიმე კვირაა დარჩენილი. ვიმედოვნებთ, რომ მუშაობა გააქტიურდება და რაც შეიძლება მეტი პროგრესი იქნება მიღწეული“.

კითხვაზე, თუ რომელ პრიორიტეტებს აქვს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, მან განაცხადა, რომ ყველა თანაბრად მნიშვნელოვანია, თუმცა დასძინა, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა თბილისში მისი ბოლო ვიზიტის დროს, რომ „მოველით, რომ დავინახოთ პროგრესი, განსაკუთრებით დეოლიგარქიზაციის საკითხში, ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმით, რომელიც მთავრობამ უნდა წამოაყენოს, ასევე სასამართლო რეფორმისა და მედიის თავისუფლების კუთხით, და ზოგადად, რაც შეიძლება მეტი პროგრესი ყველა რეფორმაზე“. პაველ ჰერჩინსკიმ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება დამოკიდებულია ევროკავშირის ამჟამინდელ 27 წევრ ქვეყანაზე, რომლებიც დეკემბრის ბოლოს პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრების უმაღლეს პოლიტიკურ დონეზე შეიკრიბებიან და რომ გადაწყვეტილება ერთსულოვნებაზე იქნება დაფუძნებული.

ევროპარლამენტში ევროკომისიის პრეზიდენტის, ურსულა ფონ დერ ლაიენის გამოსვლის კომენტირებისას, ჰერჩინსკიმ აღნიშნა, რომ მან წარმოადგინა „ძალიან მნიშვნელოვანი, შორსმჭვრეტელური გზა, განსაკუთრებით თავად ევროკავშირისთვის“. ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის შიგნით აუცილებელ შიდა რეფორმებზე, რაც მომავალი გაფართოებისთვის მზადებას დაეხმარება. ჰერჩინსკიმ განაცხადა, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი ფაქტებზე საუბრობდა, როდესაც ამბობდა, რომ უკრაინას, მოლდოვას და დასავლეთ ბალკანეთის რამდენიმე ქვეყანას უკვე აქვთ სტატუსი და საქართველოს ამჟამად ევროპული პერსპექტივა აქვს, და დასძინა: „ვიმედოვნებთ, რომ ეს პროცესი სწრაფად წავა წინ“.

პრეზიდენტის იმპიჩმენტის თაობაზე „ქართული ოცნების“ გეგმებთან დაკავშირებულ კითხვაზე, ელჩმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ, როგორც უცხოელი დიპლომატი, გრძნობს, რომ „ძალიან ფრთხილად“ უნდა იყოს, რათა ეს საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევად არ იყოს აღქმული. თუმცა, იქვე აღნიშნა: „ჩვენ გვინდა, რომ საქართველო იყოს სტაბილური, ძლიერი ქვეყანა, ძალიან ძლიერი ინსტიტუტებით“ და დასძინა, რომ „რა თქმა უნდა, იმპიჩმენტის პროცედურა არ არის ის, რაც ეხმარება საქართველოს გახდეს ასეთი სახელმწიფო“. პაველ ჰერჩინსკიმ ასევე დაადასტურა, რომ პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან ბოლო კონსულტაციების დროს, შეხვედრის მთავარი თემა საქართველოს ევროინტეგრაცია იყო.

