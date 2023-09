პრეზიდენტი ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის ლობირების მიზნით ვიზიტებს იწყებს

Less than a minute

მთავრობის უარის მიუხედავად, პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დაიწყო ვიზიტები ევროპულ დედაქალაქებში ევროკავშირის ლიდერებთან შესახვედრად, რათა დაარწმუნოს ისინი, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი წლის ბოლომდე მიანიჭონ.

1 სექტემბერს ზურაბიშვილი ევროსაბჭოს პრეზიდენტს შარლ მიშელს შეხვდა. მიშელი მიესალმა ზურაბიშვილის ძალისხმევას საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის გზაზე პროგრესის მიღწევის კუთხით. მან აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირის პერსპექტივის მინიჭების შესახებ ისტორიულ შესაძლებლობას წარმოადგენს და დასძინა: „საჭიროა შემდგომი რეფორმები – მართლმსაჯულება, დეპოლარიზაცია, დეოლიგარქიზაცია. ასევე ინკლუზიური პოლიტიკური კულტურის ჩამოყალიბება“.

ერთი დღით ადრე ზურაბიშვილი გერმანიის პრეზიდენტ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერს შეხვდა. საქართველოს პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა შტაინმაიერს მათი შეხვედრისთვის, რომლითაც დაიწყო მისი ევროპული ტურნე და აღნიშნა: „გერმანიის მხარდაჭერა გადამწყვეტი იქნება. ქართველ ხალხს სჯერა თავისი ევროპული მომავლის“.

