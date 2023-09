Посол ЕС: Надеемся, что работа будет активизирована

Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински в беседе с представителями СМИ в рамках конференции «Путь Грузии в ЕС», организованной Парламентом Грузии и Форумом гражданского общества Восточного партнерства, говорил об актуальных вопросах, связанных с европейской интеграцией Грузии.

Отвечая на вопрос о 12 приоритетах ЕС, посол отметил, что согласно последнему устному отчету Еврокомиссии (опубликованному в конце июня), выполнены три из двенадцати приоритетов ЕС. Он добавил, что точная ситуация будет оценена в отчетах о расширении через месяц. По его словам, «очевидно, что достигнут прогресс по некоторым приоритетам, где мы имели лишь частичную реализацию; Осталось еще несколько недель. Надеемся, что работа будет активизирована и будет достигнут как можно больший прогресс».

Отвечая на вопрос, какие приоритеты имеют особое значение, он ответил, что все они одинаково важны, но добавил, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель во время своего недавнего визита в Тбилиси заявил, что «мы ожидаем увидеть прогресс, особенно в области деолигархизации, с очень конкретными действиями, с очень конкретным планом действий, который должно представит правительство, а также с точки зрения судебной реформы и свободы СМИ, и в целом как можно большего прогресса по всем реформам». Павел Херчински подчеркнул, что окончательное решение зависит от нынешних 27 стран-членов ЕС, которые встретятся на высшем политическом уровне – президентов и премьер-министров в конце декабря, и что решение будет основано на единогласии.

Комментируя выступление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте, Херчински отметил, что она представила «очень важный, дальновидный путь, особенно для самого Евросоюза». Посол также заявил, что президент Еврокомиссии акцентировала внимание на необходимых внутренних реформах внутри Евросоюза, которые помогут подготовиться к будущему расширению. Херчински сказал, что президент Еврокомиссии говорила о фактах, когда сказала, что Украина, Молдова и несколько стран на Западных Балканах уже имеют статус и что у Грузии теперь есть европейская перспектива, добавив: «надеемся, что этот процесс будет продвигаться вперед быстро».

Отвечая на вопрос о планах «Грузинской мечты» объявить президенту Грузии импичмент, посол подчеркнул, что как иностранный дипломат он чувствует, что должен быть «очень осторожным», чтобы это не было воспринято как вмешательство во внутренние дела Грузии. Однако он также отметил: «мы хотим, чтобы Грузия была стабильной, сильной страной с очень сильными институтами» и добавил, что «конечно, процедура импичмента – это не то, что поможет Грузии стать таким государством». Павел Херчински также подтвердил, что во время последних консультаций с президентом Зурабишвили основной темой встречи была европейская интеграция Грузии.

