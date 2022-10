„საგარეო საქმეთა სამინისტრო უმკაცრესად გმობს რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩატარებულ რეფერენდუმებსა და უკანონო ანექსიას, რაც წარმოადგენს უკრაინის საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ძალისმიერი მეთოდებით შეცვლის ღია ქმედებას“, – განაცხადა 1 ოქტომბერს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.

საგარეო უწყების თქმით, „ამ უკანონო ქმედებით, კიდევ ერთხელ, უხეშად დაირღვა საერთაშორისო სამართლის ის ფუნდამენტური პრინციპები, რომელიც იცავს ყველა სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს“.

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ასევე ხაზი გაუსვა, რომ „საქართველო, რომელსაც საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი საზღვრების ძალისმიერი შეცვლის მცდელობები, არასდროს აღიარებს უკრაინის რეგიონებში ჩატარებული ე.წ რეფერენდუმების შედეგებს“.

„კიდევ ერთხელ მკაფიოდ აფიქსირებს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას, მისი საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში“, – ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში.

❗️ 🇬🇪's Foreign Ministry strongly condemns so-called referenda held by Russia at the territory of🇺🇦 & illegal annexation of these territories. Through this action, 🇷🇺 has once again manifestly violated fundamental principles of int'l law.

