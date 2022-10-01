«Министерство иностранных дел решительно осуждает референдумы, проведенные Российской Федерацией на территории Украины, и незаконную аннексию, что является открытым актом изменения признанных на международном уровне границ Украины силовыми методами», — говорится в заявлении МИД Грузии от 1 октября.

По заявлению МИД, «данными незаконными действиями в очередной раз были грубо нарушены основополагающие принципы международного права, защищающие территориальную целостность и суверенитет всех государств».

В МИД также подчеркнули, что «Грузия, которая на себе испытала попытки насильственного изменения границ, никогда не признает результаты т.н. референдумов, проведенных в регионах Украины».

«Еще раз четко заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных на международном уровне границ», — говорится в заявлении МИД Грузии.

❗️ 🇬🇪's Foreign Ministry strongly condemns so-called referenda held by Russia at the territory of🇺🇦 & illegal annexation of these territories. Through this action, 🇷🇺 has once again manifestly violated fundamental principles of int'l law.

Full Statement ➡️ https://t.co/6EMIpVAGik — MFA of Georgia (@MFAgovge) October 1, 2022

«Оформление фейковых референдумов», проведенных Россией в оккупированных областях Украины — Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, 30 сентября осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что «силовая аннексия» не имеет никакой легитимности и будущего.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пока не отреагировал на формальную аннексию четырех областей Украины со стороны России.

Формальной аннексии Россией четырех украинских регионов 30 сентября предшествовали четырехдневные т.н. «референдумы», которые осудили официальный Киев и международное сообщество. Украинские официальные лица заявили, что населению не разрешалось покидать оккупированные регионы до окончания «референдумов», а вооруженные группы, как сообщается, принуждали людей участвовать в них.

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