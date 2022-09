საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 28 სექტემბერს განაცხადა, რომ გმობს უკრაინის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რუსეთის მიერ ჩატარებულ „უკანონო რეფერენდუმებს“.

„უკრაინის ტერიტორიების ანექსიის ეს მცდელობები მიუღებელია. საქართველო მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას“, – დაწერა საგარეო უწყებამ Twitter-ზე.

🇬🇪 condemns the illegal referenda staged by 🇷🇺 in the occupied territories of 🇺🇦. These attempts for annexation of Ukraine’s territories are unacceptable. Georgia firmly supports Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine

