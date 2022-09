საქართველოს პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა 30 სექტემბერს დაგმო რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმირ პუტინის მიერ უკრაინის ოთხ ოკუპირებულ რეგიონში – ხერსონის, ზაპოროჟიეს, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ჩატარებული „ყალბი რეფერენდუმების გაფორმება“.

„ჩვენ უარვყოფთ საერთაშორისო სამართლის ასეთ უხეშ დარღვევას და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი ჩვენს სრულ მხარდაჭერას!“, – თქვა პრეზიდენტმა და დასძინა, რომ „ძალისმიერ ანექსიას“ არანაირი ლეგიტიმაცია და მომავალი არ აქვს.

პრეზიდენტმა უკრაინისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებზე მობილიზაციის გამოცხადების შესახებ გეგმაც დაგმო და განაცხადა, რომ ეს ჩვენი ქვეყნების სუვერენიტეტის მორიგი „უხეში დარღვევაა“.

რუსეთის მიერ უკრაინის ოთხი ოლქის ფორმალურ ანექსიას წინ 4-დღიანი „რეფერენდუმები“ უძღვოდა, რომელიც დაგმეს ოფიციალურმა კიევმა და საერთაშორისო თანამეგობრობამ. უკრაინის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ ხალხს „რეფერენდუმების“ დასრულებამდე ოკუპირებული რეგიონების დატოვების უფლებას არ აძლევდნენ, ხოლო შეიარაღებული ჯგუფები, გავრცელებული ინფორმაციით, ადამიანებს მათში მონაწილეობას აიძულებდნენ.

