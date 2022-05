ჩეხეთის სენატის პრეზიდენტი საქართველოს სტუმრობს

ჩეხეთის სენატის პრეზიდენტი, მილოშ ვისტრჩილი, რომელიც 2-4 მაისს საქართველოს სტუმრობს, პრემიერმინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილს, ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილს, ასევე მმართველი და ოპოზიციური პარტიების დეპუტატებს, არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებსა და ჟურნალისტებს შეხვდა.

მილოშ ვისტრჩილთან ერთად თბილისში ასევე იმყოფებიან – სენატის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე, ჟირი დრაჰოში, ევროპულ საქმეთა კომიტეტის წევრები – ჟირი დუშეკი, ჟირი ჩუნეკი და ზდენეკ ნიტრა, ასევე საგარეო საქმეთა კომიტეტის წევრი, ვლაცლავ ლასკა.

3 მაისს მთავრობის კანცელარიაში გამართულ შეხვედრაზე, ჩეხეთის სენატის პრეზიდენტმა და საქართველოს პრემიერმინისტრმა ორ ქვეყანას შორის სექტორული მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები განიხილეს.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ „ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის შემდეგ ახალი რეალობის გათვალისწინებით, ჩეხეთი, მათ შორის, თავმჯდომარეობის პერიოდში, მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს ამ პროცესის წინსვლას ევროკავშირში“.

ამავე ინფორმაციით, დემოკრატიის კონსოლიდაცია, კანონის უზენაესობისა და კარგი მმართველობის გაძლიერება, ადამიანის უფლებების დაცვა საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ დღის წესრიგში მთავარ პრიორიტეტებად რჩება.

მხარეებმა ასევე ისაუბრეს ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის შესახებ, რა დროსაც, პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის ერთგულია.

Delighted to receive the Czech delegation, led by President of the Senate of the Czech Republic @Vystrcil_Milos. Within the 🇨🇿's presidency of the 🇪🇺, Georgia is going through an important stage of the European integration and we are grateful for your steadfast support. pic.twitter.com/YDxx7m5XTX

