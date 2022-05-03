Председатель Сената Чехии находится с визитом в Грузии

Президент Сената Чехии Милош Выстрчил, который 2-4 мая посещает Грузию, встретился с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, министром экономики Леваном Давиташвили, председателем Парламента Шалвой Папуашвили, а также с представителями правящей и оппозиционных партий, журналистами и представителями НПО.

Вместе с Милошом Выстрчилом в Тбилиси также находится председатель сенатского Комитета по вопросам образования Йиржи Драгош, члены Комитета по европейским делам Иржи Душек, Иржи Чунек и Зденек Нитра, а также членом Комитета по иностранным делам Влацлав Ласка.

Встречи с представителями правительства

На встрече в Канцелярии правительства Грузии 3 мая президент Сената Чехии и премьер-министр Грузии обсудили перспективы углубления отраслевого сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, Ираклий Гарибашвили выразил надежду, что «учитывая новую реальность после подачи заявки на членство в ЕС, Чехия, в том числе в период своего председательства, будет способствовать продвижению этого процесса в ЕС».

Согласно той же информации, консолидация демократии, укрепление верховенства закона и надлежащего управления, защита прав человека остаются основными приоритетами в политической повестке дня правительства Грузии.

Стороны также обсудили оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию, в ходе чего премьер-министр отметил, что Грузия привержена политике мирного урегулирования конфликта.

Delighted to receive the Czech delegation, led by President of the Senate of the Czech Republic @Vystrcil_Milos. Within the 🇨🇿's presidency of the 🇪🇺, Georgia is going through an important stage of the European integration and we are grateful for your steadfast support. pic.twitter.com/YDxx7m5XTX — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) May 3, 2022

В тот же день Мило Выстрчил и министр экономики Грузии Леван Давиташвили обсудили углубление торгово-экономических отношений, в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения и машиностроения.

По сообщению Министерства экономики Грузии, в этом контексте Леван Давиташвили приветствовал открытие Чешского торгового представительства Чешского агентства содействия торговле – CzechTrade в Тбилиси.

Со своей стороны президент Сената Чехии пообещал поддержку Чехии в отношении Грузии в плане вступления в ЕС и НАТО.

Встречи в Парламенте

Милош Выстрчил и председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили на встрече 2 мая обсудили устремления Грузии в Евросоюз и российскую агрессию против Украины.

По сообщению пресс-службы Парламента, стороны подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей, при этом Папуашвили отметил, что «на пути евроинтеграции для нашей страны особенно ценным будет обмен опытом Чехией».

По сообщению Парламента Грузии, в ходе встречи делегации парламента Чехии с председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе и депутатами Тамар Талиашвили, Георгием Амилахвари, Георгием Хелашвили и Ираклием Чиковани стороны обсудили направления грузино-чешского межпарламентское сотрудничества и поддержку Грузии на пути евроинтеграции.

Также 2 мая президент Сената встретился с депутатами от оппозиции, в том числе с Хатией Деканоидзе от Единого национального движения, Давидом Усупашвили от Лело, Георгием Ходжеванишвили от партии За Грузию, Теоной Акубардиа из Стратегии Агмешенебели Грузии и Александром Раквиашвили из Нового политического центра Гирчи, с которыми обсудил войну России против Украины и ситуацию в Грузии с точки зрения демократии.

Хатиа Деканоидзе заявила после встречи, что депутаты от оппозиции проинформировали президента Сената Чехии о теневом и олигархическом правлении, которое, по ее словам, представляет наибольшую угрозу для демократии.

Давид Усупашвили, в свою очередь, отметил, что делегация Чехии выразила озабоченность тем, занимает ли Грузия ту же позицию, что и европейские государства, когда речь идет о поддержке Украины и сдерживании России.

Гражданское общество, СМИ

2 мая чешские депутаты встретились с исполнительным директором «Международной прозрачности – Грузия» Экой Гигаури, председателем Ассоциации молодых юристов Грузии Николозом Симонишвили и главой Центра верховенства закона, бывшим государственным инспектором Грузии Лондой Толорая, а также с журналистами «Civil Georgia», Тбилисского бюро РС и действующего в Тбилиси русскоязычного интернет-издания «СОВА».

Отвечая на вопрос «Civil Georgia», президент Сената Чехии заявил, что взгляды президента Чехии Милоша Земана кардинально изменились после российской агрессии против Украины, и отметил, что до этого взгляды президента отличались от взглядов других государственных чиновников.

По его словам, все высшие государственные служащие в Чехии поддерживают Украину и борьбу украинского народа против российского агрессора, и в то же время Чехия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. Сенат, со своей стороны, давно занимает последовательную позицию по поводу того, что закупки российского и китайского сырья связаны с риском.

Президент Сената также сообщил журналистам, что Чехия продолжает поддерживать стремления Грузии, Украины и Молдовы по вступлению в ЕС. В то же время страна готова оказать помощь Грузии в выполнении ее обязательств по Соглашению об ассоциации.

Говоря о заявках трех стран на членство в ЕС, Милош Выстрчил отметил, что развитие процесса евроинтеграции немыслимо без окончания войны в Украине.

В рамках визита президент Сената Чехии также посетит Батуми, где завтра встретится с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

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