არჩილ თალაკვაძის თქმით, საქართველო ერთგულია ევრო-ატლანტიკური კურსის მიმართ

პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა და ქართული ოცნების დეპუტატმა, არჩილ თალაკვაძემ დღეს ჟურნალისტებთან საუბრისას თქვა, რომ ხელისუფლებას და საზოგადოებას „მტკიცედ“ აქვთ განსაზღვრული ქვეყნის ევრო-ატლანტიკური კურსი და ხელისუფლება მზად არის, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად „უსაფრთხოების დამატებით გარანტიებზე“ იმსჯელოს.

„რეგიონში არის უმძიმესი კრიზისი, რუსეთის ფედერაცია უკრაინაში შეიჭრა, მიმდინარეობს საომარი მოქმედებები. რასაკვირველია, რეგიონში ყველა ქვეყანა თავისი უსაფრთხოების პირობებსა და საერთო მხარდაჭერაზე ფიქრობს“, – განაცხადა მან.

დეპუტატის განმარტეტები რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ, კიევის მიერ ნატოს მიღმა უსაფრთხოების მექანიზმების ძიებას მოჰყვა. ამასთან, სამხედრო ნეიტრალიტეტის შესახებ დისკუსიები ბოლო დროს საქართველოშიც აქტუალურია.

არჩილ თალაკვაძემ ასევე უარყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის ბრალდებები, თითქოს საქართველოს მთავრობა რუსეთთან შეთანხმებით, ნეიტრალიტეტის გამოცხადებას გეგმავს.

„მისი ბევრი პროვოკაციული განცხადება ვნახეთ და საზოგადოებას არგუმენტირებული კითხვები აქვს, თუ ვის ინტერესებს ემსახურებოდა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი“, – განაცხადა მან.

„სააკაშვილი და მისი გუნდი ის ადამიანები იყვნენ, ვინც [2008 წლის აგვისტოს ომის დროს] საქართველოს ტერიტორიები დამატებით რუსეთის ფედერაციას ჩააბარეს. ასევე, ის გუნდი იყო, ვინც საქართველოში ევროპულ ღირებულებებს და ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებს ძირი გამოუთხარა“, – დასძინა ვიცე-სპიკერმა.

ნეიტრალიტეტის თემა

ყოფილმა პრეზიდენტმა, მიხეილ სააკაშვილმა 17 მარტს მისსავე სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე – ცხინვალსა და აფხაზეთში – იგეგმება „ძალიან დიდი პროვოკაცია“, რომელიც ოპოზიციას დაბრალდება. მისივე თქმით, ამის შემდეგ, რუსეთის მთავრობა საქართველოს ხელისუფლებას ნეიტრალიტეტის გამოცხადებას სთხოვს.

ამასთან, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულ მედიაში გაჩნდა ცნობები, რომ მთავრობასთან დაახლოებულმა ექსპერტებმა სოციალურ ქსელებში ნეიტრალიტეტის თემის მხარდაჭერა დაიწყეს.

საპასუხოდ, ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა, დეპუტატმა მამუკა მდინარაძე განაცხადა, რომ ნეიტრალიტეტის თემის წინ წამოწევას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და „თავიანთი“ მედიასაშუალებები ცდილობენ.

„ჰიბრიდულ, საინფორმაციო ომს აწარმოებენ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ“, – თქვა მდინარაძემ და დასძინა, რომ „მათი მიზანია საქართველო ჩაითრიონ ომში, გაზარდონ სამომავლო რისკები ან, როგორც მინიმუმ, უკიდურესი, გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენონ ქვეყნის იმიჯს, მის ეროვნულ და ეკონომიკურ ინტერესებს“.

24 თებერვალს, უკრაინში სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინ რუსეთი ნატოსგან და ამერიკის შეერთებული შტატებისან უსაფრთხოების გარანტიებს ითხოვდა.

რუსეთმა თავისი შეიარაღებული ძალები უკრაინის საზღვრების სიახლოვეს 2021 წლის ბოლოდთვის განათავსა და ნატოსგან ალიანსში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების შესახებ პირობის უკან წაღება მოითხოვა.

მოთხოვნა დაგმო ოფიციალურმა თბილისმა და კიევმა. მის შესრულებაზე უარი განაცხადა აშშ-მა და ნატომაც.

