პასუხის პასუხში რუსეთი აშშ-ს ისევ სთხოვს, ნატომ საქართველო არ მიიღოს

ე.წ. უსაფრთხოების გარანტიებზე ვაშინგონის პასუხის პასუხად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ აშშ-ს მათ მოთხოვნებზე — კერძოდ, ნატოს გაფართოების საკითხზე — კონსტრუქციულად არ უპასუხია.

მოსკოვის თქმით, ნატოს მიერ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე გაცემული პირობის — უკრაინა და საქართველო გახდებიან ნატოს წევრები — უკან წაღება, ასევე უარის თქმა პოსტ-საბჭოთა, ნატოს არაწევრ ქვეყნებში სამხედრო ბაზების განთავსებაზე, „ფუნდამენტური მნიშვნელობის [საკითხებია] რუსეთის ფედერაციისათვის“.

რუსეთი კვლავაც ელოდება, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები კონკრეტულ, იურიდიული ძალის მქონე წინადადებას გაუგზავნიან მოსკოვს, რომლითაც დადასტურდება, რომ ალიანსი აღმოსავლეთით არ გაფართოვდება.

რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყებამ ასევე განაცხადა, რომ აშშ-ისა და ნატოს მზარდი სამხედრო მოქმედება ზედ რუსეთის საზღვრებთან შემაშფოთებელია, მაშინ როდესაც ჩვენი წითელი ხაზები და უსაფრთხოების ძირეული ინტერესები, ისევე როგორც რუსეთის სუვერენული უფლება დაიცვას ისინი, უგულებელყოფილია.”

„თუ აშშ-ს არ ექნება სურვილი, მან და მისმა მოკავშირეებმა იურიდიული ძალის მქონე გარანტიები მოგვცენ ჩვენი უსაფრთხოების შესახებ, რუსეთი იძულებული იქნება მიმართოს საპასუხო ზომებს, მათ შორის, სამხედრო-ტექნიკური ხასიათის ღონისძიებებს“, — დაიმუქრა მოსკოვი.

რუსეთისა საგარეო საქმეთა სამინისტროს თქმითვე, „ულტიმატუმი“, რომ მოსკოვმა სამხედრო ძალები გაიყვანოს უკრაინის მეზობელი ზოგიერთი თავისი ტერიტორიიდან, რასაც თან ახლავს მძიმე სანქციების მუქარა, „მიუღებელია და ძირს უთხრის ნებისმიერი ნამდვილი შეთანხმების მიღწევას“.

ამასთან, რუსეთმა განაცხადა, რომ თავის „წინადადებებათა პაკეტიდან“ ვაშინგტონმა თანამშრომლობის მზადყოფნა მხოლოდ იმ ზოგ დებულებებზე გამოთქვა, რომელთა ცალკე აღებული შესრულებით მხოლოდ დასავლეთი იხეირებს.

მოსკოვის პასუხის პასუხის სრული ტექსტი რუსულ ენაზე რუსულმა სააგენტო „ტასმა“ გაავრცელა. ამ მომენტისათვის რუსეთის საგარეო სამინისტროს ვებგვერდი მიუწვდომელია.

გაგრძელება იქნება

