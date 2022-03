По словам Арчила Талаквадзе, Грузия привержена евроатлантическому курсу

Выступая сегодня перед журналистами, вице-спикер Парламента, депутат Грузинской мечты Арчил Талаквадзе заявил, что властями и общественностью «твердо» определен евроатлантический курс страны, и власти готовы обсуждать «дополнительные гарантии безопасности» с международными партнерами.

«В регионе возник тяжелейший кризис, Российская Федерация вторглась в Украину, идут боевые действия. Естественно, каждая страна в регионе думает о своих условиях безопасности и общей поддержке», — заявил он.

Пояснения депутата последовали за началом поисков со стороны Киева механизмов безопасности за пределами НАТО после российского вторжения в Украину. В то же время дискуссии о военном нейтралитете в последнее время стали актуальными и в Грузии.

Арчил Талаквадзе также опроверг утверждения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что правительство Грузии планирует объявить о нейтралитете по согласованию с Россией.

«Мы видели много его провокационных заявлений, и у общественности есть аргументированные вопросы о том, чьим интересам служили Михаил Саакашвили и его команда», — сказал он.

«Саакашвили и его команда были людьми, которые «во время августовской войны 2008 года) передали территории Грузии Российской Федерации. Это также была команда, которая подорвала почву у европейских ценностей и стандартов прав человека в Грузии», — добавил вице-спикер.

Тема нейтралитета

Бывший президент Михаил Саакашвили заявил на судебном заседании по его делу 17 марта, что на оккупированных территориях Грузии – в Цхинвали и Абхазии планируется «очень большая провокация», ответственность за которую будет возложена на оппозицию. По его словам, после этого правительство России потребует от влдастей Грузии объявить о нейтралитете.

В то же время в критически настроенных по отношению к власти СМИ появились сообщения о том, что близкие к власти эксперты стали поддерживать тему нейтралитета в социальных сетях.

В ответ на это утверждение исполнительный секретарь Грузинской мечты, депутат Мамука Мдинарадзе заявил, что тему нейтралитета пытались поднять Единое национальное движение и «его» СМИ.

«Они ведут гибридную, информационную войну против собственной страны», — сказал Мдинарадзе, добавив, что «их цель — втянуть Грузию в войну, повысить будущие риски или, по крайней мере, нанести непоправимый ущерб имиджу страны, ее национальным и экономическим интересам».

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, Россия потребовала гарантий безопасности от НАТО и США.

К концу 2021 года Россия разместила свои вооруженные силы у границы с Украиной и потребовала от НАТО отозвать обещание о приеме Грузии и Украины в альянс.

Официальными Тбилиси и Киев осудили это требование. США и НАТО также отказались от его выполнения.

