უკრაინამ საქართველოდან ელჩი გაიხმო

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკრაინაში მოხალისეების გაგზავნაზე უარისა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების შესახებ საქართველოს მთავრობის „ამორალური პოზიციის“ გამო, საქართველოდან კონსულტაციებისთვის ელჩი გაიხმო.

„ჩვენი დიპლომატები ახორციელებენ სამართლიან და საჭირო გადაწყვეტილებებს იმ სახელმწიფოების წინააღმდეგ, რომლებმაც უღალატეს საკუთარ სიტყვას და საერთაშორისო სამართალს“, – განაცხადა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ვიდეომიმართვაში. უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული აგრესიის „გამართლებისთვის“ მან ელჩი ყირგიზეთიდანაც გაიწვია.

უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას წინ უძღვოდა საქართველოს პრემიერმინისტრის, ირაკლი ღარიბაშვილის მკაფიო გზავნილი, რომ საქართველო არ შეუერთდება რუსეთის წინააღმდეგ დაკისრებულ საერთაშორისო სანქციებს.

ირაკლი ღარიბაშვილი გუშინ უკრაინის პრემიერმინისტრმა, დენის შმიჰალმაც გააკრიტიკა, მას შემდეგ, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ჩარტერულ რეისს დაფრენის უფლება არ მისცა, რომელსაც საქართველოდან უკრაინაში 60-მდე მოხალისე უნდა წაეყვანა.

„თავისუფლებისმოყვარე ქართველო ხალხო, დაეხმარეთ თქვენს პრემიერს სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში!“ — მიმართა შმიჰალმა საქართველოს მოსახლეობას.

დღეს, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ მოხალისეების უკრაინაში გაგზავნაზე ნებართვა „პირდაპირ ნიშნავს საქართველოს ჩართვას კონფლიქტში“.

