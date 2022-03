Украина отозвала посла из Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за отказа правительства Грузии добровольцам в отправлении в Украину и «аморальной позиции» правительства Грузии в связи с санкциями против Российской Федерации, Украина отозвала своего посла из Грузии для консультаций.

«Наши дипломаты принимают справедливые и необходимые решения против государств, предавших свое слово и международное право», — заявил президент Зеленский в видеообращении. Он также отозвал посла из Кыргызстана за «оправдание» российской агрессии против Украины.

Решению президента Украины предшествовал четкий сигнал премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия не присоединится к международным санкциям, введенным против России.

Ираклия Гарибашвили вчера также подверг критике премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после того, как власти Грузии не разрешили чартерному рейсу сесть в Тбитлиси, который должен был доставить из Грузии в Украину до 60 добровольцев.

«Свободолюбивый грузинский народ, помогите вашему премьер-министру принять правильное решение!» — обратился Шмыгаль к населению Грузии.

Сегодня председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что разрешение на отправку добровольцев в Украину «прямо означает вовлеченность Грузии в конфликт».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)