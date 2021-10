ბათუმისა და წალენჯიხის საკრებულოების წევრებმა გახარიას პარტია დატოვეს 

ყოფილი პრემიერ-მინისტრის, გიორგი გახარიას პარტიის საქართველოსთვის წევრებმა – ირაკლი თავდგირიძემ და ნანა ლემონჯავამ პარტია მას შემდეგ დატოვეს, რაც ცოტა ხნის წინ, ბათუმისა და წალენჯიხის საკრებულოების წევრები გახდნენ.

პარტიას საქართველოსთვის შეუძლია გადამწყვეტი როლი ითამაშოს როგორც ქართული ოცნებისთვის, ისე ნაციონალური მოძრაობისთვის, რათა მათ რამდენიმე საკრებულოში, მათ შორის ბათუმსა და წალენჯიხაში, ასევე რუსთავსა და სენაკში უმრავლესობა მოიპოვონ.

პარტია საქართველოსთვის ბათუმის ოფისის უკვე ყოფილმა ხელმძღვანელმა, ირაკლი თავდგირიძემ 29 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მისთვის „კატეგორიულად მიუღებელია“ ნაციონალურ მოძრაობასთან ან ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა, „მითუმეტეს მათთან კოალიცია და თანამდებობის გადანაწილებაზე კონსულტაციაც კი“.

მისი თქმით, პარტიის დატოვების შემდეგ, იგი საკრებულოში საქმიანობას დამოუკიდებლად განაგრძობს. ამჟამად, გახარიას პარტიას ბათუმის საკრებულოში ორი წევრი დარჩა, ქართულ ოცნებას – 16, ნაციონალურ მოძრაობას – 15, ხოლო ლელოს – 1.

თუ თავდგირიძე ქართული ოცნების მხარდაჭერას გადაწყვეტს, მმართველ პარტიას საკრებულოს უმრავლესობის მოსაპოვებლად კიდევ ერთი წევრის მხარდაჭერა დასჭირდება.

წალენჯიხის საკრებულოში არჩეულმა პარტიის კიდევ ერთმა წევრმა, ნანა ლემონჯავამ 24 ოქტომბერს Facebook-ზე დაწერა, იგი დამოუკიდებელ საქმიანობას განაგრძობს. პოსტი ამჟამად წაშლილია ან საჯარო აღარ არის.

მან პარტიის წალენჯიხის ოფისი იმაში დაადანაშაულა, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობის „მიუღებელი გზა“ აირჩია. ქალაქის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის ამჟამად ორი არჩეული წევრი რჩება, ქართულ ოცნებას – 10, ნაციონალურ მოძრაობას – 8, ხოლო ლელოს – 1. მეორე ტურებში კანდიდატები ხუთი მაჟორიტარული ადგილისთვის იბრძოლებენ.

4 ოქტომბერს, ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ საკრებულოებში უმრავლესობების მოსაპოვებლად გახარიას პარტიასთან თანამშრომლობა გამორიცხა, თუმცა განაცხადა, რომ პარტია ცალკეულ არჩეულ წევრებთან მოლაპარაკებებს გამართავს.

ქართული ოცნების დეპუტატმა, სოზარ სუბარმა 14 ოქტომბერს დაადასტურა, რომ მმართველ პარტიას უკვე აქვს მოლაპარაკებები პარტია საქართველოსთვის ცალკეულ წევრებთან.

