Два депутата из сакребуло Батуми и Цаленджиха покинули партию Гахария

Члены партии бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария «За Грузию» Ираклий Тавдгиридзе и Нана Лемонджава покинули партию после того, как недавно были избраны членами сакребуло (муниципальное собрание) Батуми и Цаленджиха.

Партия «За Грузию» может сыграть решающую роль как для Грузинской мечты, так и для Национального движения, чтобы они смогли получить большинство в нескольких сакребуло, включая Батуми и Цаленджиха, а также Рустави и Сенаки.

Бывший глава батумского офиса партии «За Грузию» Ираклий Тавдгиридзе заявил 29 октября, что для него «категорически неприемлемо» сотрудничество с ЕНД или «Лело» в любой форме, «особенно создавать коалицию с ними и даже консультации по распределению должностей».

По его словам, после выхода из партии он продолжает работать в сакребуло самостоятельно. В настоящее время у партии Гахария осталось два члена в сакребуло Батуми, у Грузинской мечты — 16 депутатов, у Национального движения — 15 и Лело — 1.

Если Тавдгиридзе решит поддержать Грузинскую мечту, правящей партии потребуется поддержка другого члена, чтобы получить большинство в сакребуло Батуми.

Другой член партии Гахария Нана Лемонджава, которая была избрана в сакрбуло Цаленджиха, 24 октября написала в Facebook, что продолжает работать самостоятельно. Пост в соцсети в настоящее время удален или больше не является общедоступным.

Она обвинила цаленджихинский офис партии в том, что партия избрала «неприемлемый путь» сотрудничества с ЕНД. В настоящее время партия «За Грузию» имеет двух избранных членов сакребуло города, Грузинская мечта — 10, Национальное движение — 8 и Лело — 1. Во втором туре кандидаты будут бороться за пять мажоритарных мандатов.

4 октября председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе исключил возможность сотрудничества с партией Гахария для получения большинства в сакребуло, но заявил, что партия проведет переговоры с отдельными избранными членами.

Депутат Парламента от Грузинской мечты Созар Субари 14 октября подтвердил, что правящая партия уже ведет переговоры с отдельными членами партии «За Грузию».

Ответ партии Гахария

Еще один представитель партии «За Грузию» в сакребуло Батуми Акакий Гвианидзе заявил сегодня, что «чем раньше наша команда очистится от людей, для которых материальное благополучие выше достоинства, тем лучше». Он также отметил, что партия не намерена менять свою позицию, добавив, что борьба за перемены будет продолжаться без сотрудничества с Грузинской мечтой и Национальным движением.

Член политического совета партии Гига Парулава заявил 24 октября, что мужу Наны Лемонджава Грузинская мечта предложила работу с зарплатой в 1200 лари и что хорошо, что онп больше не будет членом партии «За Грузию».

Другой член партии Леван Долидзе подчеркнул, что Грузинская мечта продолжает действовать после выборов так же, как и до выборов. Он имел в виду озвученные его партией против Грузинской мечты обвинения в давлении на ее сторонников, членов и кандидатов.

