გახარია „ქართულ ოცნებასა“ და ენმ-ს საკრებულოებზე სამმხრივ მოლაპარაკებას სთავაზობს  

ყოფილმა პრემიერმინისტრმა და პარტია „საქართველოსთვის“ ლიდერმა, გიორგი გახარიამ დღეს „ქართულ ოცნებასა“ და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას „ღია სამმხრივი მოლაპარაკებების“ გამართვა შესთავაზა, რამაც „დაბალანსებული საკრებულოების“ ჩამოყალიბებას უნდა შეუწოს ხელი.

პარტიამ „საქართველოსთვის“ 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში პროპორციული ხმების 7.79% მიიღო და „ქართული ოცნებისა“ და ნაციონალური მოძრაობის შემდეგ მესამე ადგილზე გავიდა. ორივე პარტიას ბათუმის, რუსთავისა და სენაკის საკრებულოებში უმრავლესობის შესაქმნელად გახარიას პარტიის მხარდაჭერა დასჭირდება.

დღევანდელ ბრიფინგზე გახარიამ აღნიშნა, რომ „საქართველოს მსხვილ ქალაქებში და ბევრგან“ მის პარტიას შეუძლია „გადამწყვეტი“ როლი ითამაშოს, როგორც საკრებულოს დაკომპლექტებაში, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევაში, თუმცა იქვე დასძინა, რომ არ აპირებს „კოალიციის შექმნას არც „ოცნებისთვის“ და არც ნაციონალური მოძრაობისთვის“.

„ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ მივცეთ ორ ძალას შესაძლებლობა მოილაპარაკონ“, – განაცხადა გახარიამ და დასძინა, რომ მისი პარტია „უპირობოდ“ დაეთანხმება ამ ფორმატში მათ მიერ შეთანხმებულ ნებისმიერ კანდიდატს. სავარაუდოდ, ყოფილი პრემიერი კანდიდატებში საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს გულისხმობდა.

გიორგი გახარიამ ასევე აღნიშნა, რომ როგორც „ქართული ოცნება“, ისე ნაციონალური მოძრაობა მის პარტიას ფარულ მოლაპარაკებებს სთავაზობს. „მეორე მხრიდან, „ოცნება“ ცდილობს საკრებულოს ჩვენს წევრებზე სხვადასხვა ბინძური მეთოდებით მათი გადაბირების შედეგი დააყენოს“, – დასძინა მან.

გახარიას თქმით, თუკი მმართველი პარტია და ნაციონალური მოძრაობა უარს იტყვიან მოლაპარაკებებში მონაწილეობაზე, ან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, პარტია „საქართველოსთვის“ იმოქმედებს „იმავე ჩვენთვის ფუნდამენტური პრინციპით – ძალთა ბალანსის, რომ არ დავუშვათ არც ერთ მუნიციპალურ დონეზე ძალაუფლების კონცენტრაცია – ერთპარტიული საკრებულოების ფუნქციონირება“.

