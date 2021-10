თვითმმართველი ქალაქების საკრებულოებში მანდატების სავარაუდო გადანაწილება

საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 16 ოქტომბერს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პროპორციული ნაწილი, ასევე მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქებში მერებისა და საკრებულოების მაჟორიტარული არჩევნების პირველი ტურების შედეგები შეაჯამა.

ქვემოთ 5 თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოში მანდატების სავარაუდო გადანაწილებაა წარმოდგენილი:

მანდატების სავარაუდო განაწილება დედაქალაქის საკრებულოში

ქართული ოცნება – 28 მანდატი;

– 28 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 13 მანდატი;

– 13 მანდატი; საქართველოსთვის – 4 მანდატი;

– 4 მანდატი; ლელო საქართველოსთვის – 2 მანდატი;

– 2 მანდატი; გირჩი-მეტი თავისუფლება – 1 მანდატი;

– 1 მანდატი; ხალხისთვის – 1 მანდატი;

– 1 მანდატი; საბურთალოს ერთმანდატიან ოლქში მეორე ტური იქნება.

არჩევნების პროპორციული ნაწილის შედეგები თბილისში (ბარიერი – 2.5%)

ქართული ოცნება – 40.40% (193 486 ხმა) – 19 მანდატი;

– 40.40% (193 486 ხმა) – 19 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 27.96% (133 926 ხმა) – 13 მანდატი;

– 27.96% (133 926 ხმა) – 13 მანდატი; საქართველოსთვის – 8.89% (42 596 ხმა) – 4 მანდატი;

– 8.89% (42 596 ხმა) – 4 მანდატი; ლელო საქართველოსთვის – 3.63% (17 373 ხმა) – 2 მანდატი;

– 3.63% (17 373 ხმა) – 2 მანდატი; გირჩი-მეტი თავისუფლება – 3.30% (15 799 ხმა) – 1 მანდატი;

– 3.30% (15 799 ხმა) – 1 მანდატი; ხალხისთვის – 2.58% (12 337 ხმა) – 1 მანდატი.

მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები თბილისში და მეორე ტური

მთაწმინდა #1 ოლქი – ზურაბ აბაშიძე – ქართული ოცნება – 44.05% – (12 282 ხმა);

– ქართული ოცნება – (12 282 ხმა); ვაკე #2 ოლქი – გიორგი ტყემალაძე – ქართული ოცნება – 41.68% (23 467 ხმა);

– ქართული ოცნება – (23 467 ხმა); საბურთალო #3 ოლქი – მეორე ტური ავთანდილ ცინცაძესა (ქართული ოცნება) და ბორის ყურუას შორის (გირჩი-მეტი თავისუფლება);

– მეორე ტური ავთანდილ ცინცაძესა (ქართული ოცნება) და ბორის ყურუას შორის (გირჩი-მეტი თავისუფლება); კრწანისი #4 ოლქი – ლევან ჯაფარიძე – ქართული ოცნება – 52.07% (8 451 ხმა);

– ქართული ოცნება – (8 451 ხმა); ისანი #5 ოლქი – კახაბერი ლაბუჩიძე – ქართული ოცნება – 44.9% (20 887 ხმა );

– ქართული ოცნება – (20 887 ხმა ); სამგორი #6 ოლქი – რევაზ სოხაძე – ქართული ოცნება – 47.32% (28 866 );

– ქართული ოცნება – (28 866 ); ჩუღურეთი #7 ოლქი – ზურაბ ჩიკვილაძე – ქართული ოცნება – 46.55% (14 761 ხმა);

– ქართული ოცნება – (14 761 ხმა); დიდუბე #8 ოლქი – გივი ჩხარტიშვილი – ქართული ოცნება – 45% (14 801 ხმა);

– ქართული ოცნება – (14 801 ხმა); ნაძალადევი #9 ოლქი – ირაკლი ხელაძე – ქართული ოცნება – 44.39% (23 348 ხმა);

– ქართული ოცნება – (23 348 ხმა); გლდანი #10 ოლქი – კონსტანტინე ზარნაძე – ქართული ოცნება – 42.43% (27 112 ხმა).

მანდატების სავარაუდო განაწილება ქუთაისში

ქართული ოცნება – 18 მანდატი;

– 18 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 14 მანდატი;

– 14 მანდატი; საქართველოსთვის – 2 მანდატი;

– 2 მანდატი; მესამე ძალა – 1 მანდატი.

არჩევნების პროპორციული ნაწილის შედეგები ქუთაისში (ბარიერი – 3%)

ქართული ოცნება – 39.15% (25.257) – 13 მანდატი;

– 39.15% (25.257) – 13 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 37.56% (24 903 ხმა) – 12 მანდატი;

– 37.56% (24 903 ხმა) – 12 მანდატი; საქართველოსთვის – 6.7% (4 448 ხმა) – 2 მანდატი;

– 6.7% (4 448 ხმა) – 2 მანდატი; მესამე ძალა – 3.3% (2 194 ხმა) – 1 მანდატი.

ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები

#1 ოლქი – ბესიკი ბრეგაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 43.97% (4 721 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (4 721 ხმა); #2 ოლქი – ირაკლი შენგელია – ქართული ოცნება – 43.96% (3 4 57 ხმა);

– ქართული ოცნება – (3 4 57 ხმა); #3 ოლქი – ამირან კოპალეიშვილი – ქართული ოცნება – 46.7% (3 541 ხმა);

– ქართული ოცნება – (3 541 ხმა); #4 ოლქი – ანა კოხრეიძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობ – 41.34% (3 950 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობ – (3 950 ხმა); #5 ოლქი – მამუკა რიჟამაძე – ქართული ოცნება – 42.23% (3 888 ხმა);

ქართული ოცნება – (3 888 ხმა); #6 ოლქი – თეიმურაზ ნადირაძე – ქართული ოცნება – 45.61% (3 669 ხმა);

– ქართული ოცნება – (3 669 ხმა); #7 ოლქი – მაგდა კოსტავა – ქართული ოცნება – 43.32% (4 765 ხმა).

მანდატების სავარაუდო განაწილება ბათუმში

ქართული ოცნება – 16 მანდატი;

– 16 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 15 მანდატი;

– 15 მანდატი; საქართველოსთვის – 3 მანდატი;

– 3 მანდატი; ლელო საქართველოსთვის – 1 მანდატი.

არჩევნების პროპორციული ნაწილის შედეგები ბათუმში (ბარიერი – 3%)

ქართული ოცნება – 39.82% (30 136 ხმა);

– 39.82% (30 136 ხმა); ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 38.4% (29 065 ხმა);

– 38.4% (29 065 ხმა); საქართველოსთვის – 10.03% (7 587 ხმა) – 3 მანდატი;

– 10.03% (7 587 ხმა) – 3 მანდატი; ლელო საქართველოსთვის – 3.29% (2 491 ხმა) – 1 მანდატი.

ბათუმის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები

#1 ოლქი – ნაზი ფუტკარაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 43.194% (4 268 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (4 268 ხმა); #2 ოლქი – გოჩა მგელაძე – ქართული ოცნება – 44.94% (4 058 ხმა);

– ქართული ოცნება – (4 058 ხმა); #3 ოლქი – ნოდარ დუმბაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 45.44% (5 007 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (5 007 ხმა); #4 ოლქი – ნუგზარ ფუტკარაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 43.48% (4 838 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (4 838 ხმა); #5 ოლქი – ლევან დოლიძე – ქართული ოცნება – 48.89% (4 721 ხმა);

– ქართული ოცნება – (4 721 ხმა); #6 ოლქი – გიორგი ლომთათიძე – ქართული ოცნება – 44.59% (5 004 ხმა);

– ქართული ოცნება – (5 004 ხმა); #7 ოლქი – მინდია გოგუაძე – ქართული ოცნება – 40.92% (3 779 ხმა).

მანდატების სავარაუდო განაწილება რუსთავში

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 16 მანდატი;

– 16 მანდატი; ქართული ოცნება – 15 მანდტი;

– 15 მანდტი; საქართველოსთვის – 3 მანდატი;

– 3 მანდატი; 1 მაჟორიტარულ ოლქში მეორ ტური იქნება.

არჩევნების პროპორციული ნაწილის შედეგები რუსთავში (ბარიერი – 3%)

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 38.35% (19 231 ხმა) – 13 მანდატი;

– 38.35% (19 231 ხმა) – 13 მანდატი; ქართული ოცნება – 36.23% (18 171 ხმა) – 12 მანდატი;

– 36.23% (18 171 ხმა) – 12 მანდატი; საქართველოსთვის – 7.44% (3 732 ხმა) – 3 მანდატი.

რუსთავის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები

#1 ოლქი – ნანა შატბერაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 44.98% (2 982 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (2 982 ხმა); #2 ოლქიტ – ზაზა ტოგონიძე – ქართული ოცნება – 46.88% (2 277 ხმა);

– ქართული ოცნება – (2 277 ხმა); #3 ოლქი – მიხეილ ბერუაშვილი – ქართული ოცნება – 40.87% (2 17 ხმა);

– ქართული ოცნება – (2 17 ხმა); #4 ოლქი – ამირანი მიქაძე – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობ – 42.92% (2 562 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობ – (2 562 ხმა); #5 ოლქი – გოჩა ლორია – ქართული ოცნება – 40.06% (3 301 ხმა);

– ქართული ოცნება – (3 301 ხმა); #6 ოლქი – მეორე ტური გრიგოლ ვეფხვაძესა (ქართული ოცნება) და ერეკლე დოლიძეს შორის (საქართველოსთვის);

– მეორე ტური გრიგოლ ვეფხვაძესა (ქართული ოცნება) და ერეკლე დოლიძეს შორის (საქართველოსთვის); #7 ოლქი – თინათინ ლოცულაშვილი – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 47.34% (3 622 ხმა).

მანდატების სავარაუდო განაწილება ფოთი საკრებულოში

ქართული ოცნება – 20 მანდატი;

– 20 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 11 მანდატი;

– 11 მანდატი; საქართველოსთვის – 4 მანდატი.

არჩევნების პროპორციული ნაწილის შედეგები ფოთში (ბარიერი – 3%)

ქართული ოცნება – 41.76% (8 610 ხმა) – 14 მანდატი;

– 41.76% (8 610 ხმა) – 14 მანდატი; ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 31.41% (6 477 ხმა) – 10 მანდატი;

– 31.41% (6 477 ხმა) – 10 მანდატი; საქართველოსთვის – 13.19% (2 720 ხმა) – 4 მანდატი.

ფოთის საკრებულოს მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები

#1 ოლქი – თორნიკე კირთაძე – ქართული ოცნება – 52.95% (1 472 ხმა);

– ქართული ოცნება – (1 472 ხმა); #2 ოლქი – უჩა დოლიძე – ქართული ოცნება – 60.13% (1 541 ხმა);

– ქართული ოცნება – (1 541 ხმა); #3 ოლქი – სანდრო ქუშაშვილი – ქართული ოცნება – 43.91% (1 439 ხმა),

– ქართული ოცნება – (1 439 ხმა), #4 ოლქი – ნიკოლოზ იზორია – ქართული ოცნება – 44% (1 236 ხმა);

– ქართული ოცნება – (1 236 ხმა); #5 ოლქი – ლაშა რუხაია – ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – 47.28% (1 087 ხმა);

– ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა – (1 087 ხმა); #6 ოლქი – მალხაზი ფოჩხუა – ქართული ოცნება – 40.89% (987 ხმა);

– ქართული ოცნება – (987 ხმა); #7 ოლქი – ოლეგი ნაჭყებია – ქართული ოცნება – 50.88% (1 801 ხმა).

