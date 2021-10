В Тбилиси проходит масштабный митинг с требованием освобождения Михаила Саакашвили

В эти минуты тысячи людей собрались в центре столицы и требуют освобождения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который был задержан в Тбилиси грузинскими правоохранителями 1 октября, за день до выборов в местное самоуправление.

Протестующие собрались сегодня на площади Первой Республики и прошли по проспекту Руставели, скандируя «Грузия, Грузия» и «Свобода Мише» к площади Свободы.

Обращение Саакашвили из тюрьмы

Директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, который в то же время является адвокатом Саакашвили, зачитал собравшимся на площади Свободы письмо, которое Михаил Саакашвили отправил из Руставской тюрьмы. «Мое первое и главное желание — чтобы у грузин было государство, отличающееся свободой и благополучием, справедливостью и защищенностью, у древних европейцев должна быть европейская страна», — говорит Саакашвили.

«Я нахожусь здесь, и я твердо настроен остаться и тем самым внести свой вклад в поражение режима, внести мой вклад в борьбу грузинского народа против бедности, коррупции, несправедливости, разрушения. Вместе с грузинским народом вы должны противостоять режиму Иванишвили, который тащит нашу Родину в путинскую Россию», — говорится в письме.

По словам Саакашвили, «мы не должны допустить этого вместе, и мы должны вернуть Грузию на путь Запада, превратить ее в маяк демократии, реформ и развития».

К акции протеста присоединились граждане из разных регионов страны. Они отправились автоколоннами в сторону столицы. По пути в нескольких местах, в том числе в муниципалитете Абаша и у города Рустави, их встречали контрдемонстранты, среди которых по сообщениям были и служащие местного самоуправления, которые держали в руках метла и выкрикивали оскорбления в адрес направляющихся в Тбилиси колонн.

Михаил Саакашвили, который покинул страну в 2013 году, после истечения своего второго президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты, был обвинен грузинским правосудием по нескольким делам. В 2018 году суд признал Саакашвили виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и по делу избиения бывшего депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Экс-президенту также предъявлены обвинения по делу о растрате бюджетных средств и о разгоне акций протеста в ноябре 2007 года и вторжении на телеканал «Имеди». Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Генеральная прокуратура заявила 1 октября, что МВД также расследует дело в отношении Саакашвили о незаконном пересечении границы, которое предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.

