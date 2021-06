კარანტინის წესის დარღვევისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეები სახდელებისგან გათავისუფლდებიან

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი ღარიბაშვილმა 24 ივნისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოქალაქეები პანდემიის პირობებში დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის დაკისრებული ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლებრივი სახდელებისგან გათავისუფლდებიან.

პრემიერმა ინიციატივა პანდემიით გამოწვეული „მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით“ ახსნა და განმარტა, რომ ამნისტია ჯამში 245 000-ზე მეტ მოქალაქესა და 344 იურიდიულ პირს შეეხება. „საუბარია დაახლოებით 76 მლნ ლარის გადაუხდელ ჯარიმებზე“, – დასძინა მანვე.

„ჩვენ გვესმის, რომ ვირუსის მართვის დროს აუცილებელი იყო და არის რეგულაციების დაცვა, თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოქალაქეების ეკონომიკური მდგომარების შემსუბუქება“, – აღნიშნა პრემიერმა და ხაზი გაუსვა, რომ ინიციატივაზე პარლამენტი „უმოკლეს დღეებში“ იმსჯელებს და დაამტკიცებს.

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად, პირბადის ტარების წესის დარღვევისთვის მოქალაქე პირველ ჯერზე 20 ლარით, განმეორების შემთხვევაში კი – 40 ლარით ჯარიმდება. ამასთან, დახურულ სივრცეში პირბადის არმქონე პირის დაშვებისთვის იურიდიული პირი 500 ლარით, განმეორების შემთხვევაში კი – 1 000 ლარით ჯარიმდება. იზოლაციისა და კარანტინის წესის დარღვევისთვის ფიზიკურ პირს 2 000 ლარიანი, ხოლო იურიდიულ პირს 10 000 ლარიანი ჯარიმა ეკისრება, წესების განმეორებით დარღვევა კი – სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს.

აღსანიშნავია, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებით, 1 ივლისიდან ე.წ. კომენდატის საათი უქმდება, 22 ივნისიდან კი – გარე სივრცეებში პირბადეების ტარება სავალდებულო აღარ არის.

This post is also available in: English (ინგლისური) Русский (რუსული)