Оштрафованных за нарушение правила карантина граждан освободят от уплаты

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге 24 июня, что граждане будут освобождены от административных и уголовных санкций, наложенных за нарушение правил, введенных в условиях пандемии.

Премьер-министр объяснил инициативу «сложной социально-экономической ситуацией», вызванной пандемией, и пояснил, что в общей сложности амнистия коснется более 245 тысяч граждан и 344 юридических лиц. «Речь идет о неуплаченных штрафах в размере около 76 миллионов лари», — добавил он.

«Мы понимаем, что соблюдение регуляций во время управления вирусом было необходимо и необходимо сейчас, но также очень важно облегчить экономическое положение наших граждан», — сказал премьер-министр, подчеркнув, что «в ближайшее время» Парламент обсудит и утвердит эту инициативу.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за нарушение правил ношения маски гражданин впервые будет оштрафован на 20 лари и на 40 лари за повторное нарушение. При этом юридическое лицо будет оштрафовано на 500 лари за допуск человека без маски в закрытое пространство, а в случае повторения нарушения — на 1000 лари. Нарушение правил изоляции и карантина наказывается штрафом в размере 2000 лари для физического лица и в размере 10 000 лари для юридического лица, а повторное нарушение правил влечет уголовную ответственность.

Следует отметить, что по решению правительства, с 1 июля отменяется т.н. комендантский час, а с 22 июня — ношение маски на открытом пространстве не является обязательным.

