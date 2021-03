სამართალდამცველებმა პარლამენტის პიკეტირებისას შვიდი პირი დააკავეს

ოპოზიციის ლიდერების, მათი მხარდამჭერებისა და აქტივისტების მიერ დღეს პარლამენტის შენობის პიკეტირებისას სამართალდამცველებმა 7 პირი დააკავეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, შვიდივე მათგანი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 173-ე მუხლით არის დაკავებული, რაც სამართალდამცველისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.

პარლამენტის შენობის პიკეტირება დილით, მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციის ლიდერებმა გუშინ თქვეს, რომ მიუხედავად ევროკავშირის შუამავლობით მმართველ გუნდთან მოლაპარაკებების განახლებისა, დაგეგმილი საპროტესტო ღონისძიებები კვლავ ძალაში რჩებოდა.

ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ აღნიშნა, რომ „ეს არის პიკეტირება“ და არა „ბლოკირება“. მანვე ხაზი გაუსვა, რომ პარლამენტის საქმიანობისთვის „ფიზიკური ხელშეშლა არ არის ამოცანად დასახული“. ოპოზიცია, რომ სახელმწიფო ინსტიტუციების საქმიანობისთვის ხელშეშლას არ აპირებს, ეს სხვა ლიდერებმა, მათ შორის, ლელო საქართველოს თავმჯდომარემ, მამუკა ხაზარაძემაც დაადასტურა.

ოპოზიცია პიკეტირებით გუშინ დადებული პირობის დარღვევაში დაადანაშაულა ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, მამუკა მდინარაძემ აღნიშნა, რომ „დღეს ჩვენ ვნახეთ მათი [ოპოზიციის] უკიდურესად დესტრუქციული მოქმედება“.

ოპოზიცური პარტიების დიდი ნაწილი 2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების „გაყალბების“ გამო მის შედეგებს არ ცნობს. 150 წევრიანი საკანონმდებლო ორგანოს 60-დან 54 ოპოზიციონერი დეპუტატი პარლამენტს ამ დრომდე უცხადებს ბოიკოტს.

არსებული კრიზისი თებერვლის მიწურულს, პრემიერის პოსტზე ირაკლი ღარიბაშვილის ხელახლა არჩევისა და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის, ნიკა მელიას დაკავების შემდეგ კიდევ უფრო გამწვავდა. მელიას დაკავებაზე გუნდთან არსებული უთანხმოების გამო პრემიერის პოსტიდან გიორგი გახარიაც გადადგა.

ნიკა მელიას გამოძიება 2019 წლის 20-21 ივნისის ანტისაოკუპაციო აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება-ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის საქმეზე მისთვის დამაგრებული ელექტრონული მონიტორინგის სამაჯურის მოხსნის გამო გირაოს გაზრდილი თანხის გადაუხდელობას ედავება.

This post is also available in: English (ინგლისური)