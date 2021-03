Во время пикета Парламента правоохранители задержали семь человек

Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня 7 человек во время пикетирования здания Парламента лидерами оппозиции, их сторонниками и активистами.

По информации МВД, все семеро задержаны по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая касается неповиновения сотрудникам правоохранительных органов.

Пикетирование здания Парламента началось утром после того, как лидеры оппозиции вчера заявили, что, несмотря на возобновление переговоров с правящей командой при посредничестве ЕС, запланированные протестные мероприятия остались в силе.

Один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что «это пикет», а не «блокирование». Он также подчеркнул, что «создание физических препятствий» работе Парламента не является целью участников пикета. Другие лидеры оппозиции, в том числе председатель партии Лело Мамука Хазарадзе, также подтвердили, что оппозиция не намерена препятствовать деятельности государственных институтов.

Реакция премьер-министра

Спустя 12 часов после возобновления диалога премьер-министр Ираклий Гарибашвили подверг критике оппозицию за «непоследовательные», «деструктивные действия» и пикетирование Парламента, подчеркнув, что «антигосударственные» действия «служат интересам конкретных субъектов или враждебных стран, действующих против нашей страны».

Премьер-министр также говорил с журналистами об освобождении из заключения председателя Единого национального движения Ники Мелия и заявил, что правящая команда «не будет и не может вмешиваться» в исполнение закона. Он также назвал внесение залога Никой Мелия единственной предпосылкой для его освобождения.

В отличие от вчерашнего дня, премьер-министр сегодня подчеркнул, что красной линией для Грузинской мечты в возобновленных переговорах с оппозицией являются «досрочные выборы», и добавил, что «для этого нет никаких легитимных оснований».

Предыдущие события

После почти трехмесячного перерыва вчера возобновились переговоры между оппозицией и правящей командой при посредничестве Евросоюза. После двухчасовой встречи в Президентском дворце при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля стороны выразили готовность продолжить диалог.

Большинство оппозиционных партий не признают результаты парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, из-за «фальсификации». 54 из 60 оппозиционных депутатов Парламента, состоящего из 150 депутатов, до этого времени находятся в режиме бойкота законодательного органа.

Существующий в стране политический кризис усугубился в конце февраля текущего года после того, как Ираклий Гарибашвили был утвержден на должности премьер-министра, и вслед за этим был задержан председатель оппозиционного Единого национального движения Ники Мелия. Из-за противоречий внутри правящей команды по вопросу о задержании Мелия ушел в отставку с занимаемой должности Георгий Гахария.

Ника Мелия был задержан за неуплату дополнительного залога после того, как в ноябре прошлого года публично выбросил прикрепленный к нему браслет электронного мониторинга, который прикрепили ему по делу об организации и руководстве группового насилия во время антиоккупационной акции протеста 20-21 июня 2019 года.

