Интервью с президентом: «Грузинская мечта – это российская мечта»

«Грузинская мечта», т.е. это российская мечта?» – спросил журналист у президента.

«То есть, это российская мечта», – заявила президент Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу «Пирвели» 12 апреля.

В интервью президент Зурабишвили затронула многие вопросы, в том числе повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах», предстоящие парламентские выборы, интеграцию страны в Евросоюз, необходимые реформы, власть, оппозицию и даже футбол.

Ожидаемое (или неожиданное) решение

Переломным моментом, которого многие ждали, хотя также многие смотрели на это с сомнениями, стало решение президента о помиловании 23-летнего Лазаре Григориадиси, приговоренного 12 апреля Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы.

«Я приняла это решение сегодня утром в 10 часов… Я перед своей совестью посчитала, что нельзя, чтобы этого молодого человека наказали на 9 лет», – заявила президент, подчеркнув, что это решение не было обусловлено чьим-то призывом или угрозой.

Лазаре Григориадиси был задержан после акций протеста 7-9 марта 2023 года по обвинению в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова». Защита заявляла, что достаточных доказательств вины Григориадиси не существовало.

Однако помилование человека, обвиняемого в причинении вреда полиции, не могло быть простым решением, и Зурабишвили обратилась к полиции, заявив, что ее решение не предполагает поощрения ненависти и преступлений против них. «В этой стране полиция не только достойна уважения и очень важна, в период, в который мы вступаем сейчас, роль полиции будет очень важной. Они будут стоять на страже стабильности нашей страны», – заявила Зурабишвили, – «Хочу выразить им свое глубочайшее уважение и выразить уверенность, что они будут там, где они нужны стране».

Российский закон – «саботаж европейского пути Грузии»

В ходе почти часового интервью президент резко раскритиковала правящую партию за повторное инициирование законопроекта об «иностранных агентах». Комментируя состоявшуюся встречу премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с канцлером Германии Олафом Шольцем, президент заявила, что она уверена, что это не была бы «милой и дружеской беседой».

Зурабишвили отметила, что Грузии неоднократно будут повторять, что повторно инициированный правящей партией законопроект аналогичен российскому закону и не имеет ничего общего ни с каким европейским или западным законодательством в целом.

«Это саботаж нашего европейского пути», – заявила президент, добавив, что не только этот законопроект, но и другие решения правящей партии, такие как отмена гендерных квот в Парламенте, изменения в Избирательном кодексе, (отказ от) внедрение(я) механизма проверки добросовестности судей, т.н. «веттинга», направлено на подрыв статуса кандидата (в члены ЕС) Грузии.

«Грузинская мечта» служит интересам России перед выборами (?)

В контексте предвыборной кампании президент Зурабишвили заявила, что считает решения правящей партии нелогичными. По ее словам, вышеупомянутые решения правящей партии противоречат тому, что ей нужно для успеха на выборах.

Президент Зурабишвили акцентировала внимание на двух успехах страны: предоставлении Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и участии сборной Грузии по футболу в Чемпионате Европы. Она отметила, что правящая партия могла бы использовать эти два дела в своих интересах, однако через неделю после успешного футбольного матча «Грузинская мечта» повторно инициировала законопроект об «иностранных агентах», что привело к расколу общества и концу его единство.

«Кто хочет раздробить грузинское общество, кто хочет ослабить нас, кто хочет столкнуть нас с Украиной, кто не хочет, чтобы Грузия ускоренными темпами вступала в Евросоюз», – спросила президент и сказала, что только одна страна заинтересована в этом и это Россия. По ее словам, именно поэтому она считает «Грузинскую мечту российской мечтой».

Выборы – «Референдум по Европе»

Президент подчеркнул, что предстоящие выборы станут решающим моментом для партнеров Грузии, и выразила надежду, что до выборами ничего не закроют стране.

Президент также заявила, что предстоящие выборы будут не просто парламентскими выборами, а «референдумом по Европе».

Президент заявила, что не верит в политические союзы вокруг иных идей, кроме европейской перспективы страны. Она также добавила, что сегодня единство возможно только вокруг идеи европейской интеграции.

Президент сказала, что политические партии должны показать людям «формулу победы», то есть то, как они будут реализовывать план действий, а также необходимые условия и реформы для начала переговоров о вступлении в ЕС. Для нее, коалиционное правительство, которое, по ее мнению, будет сформировано после октябрьских выборов, должно быть «техническим» и ориентированным только на реализацию реформ, а политические партии должны взять на себя обязательство провести «настоящие» выборы еще через год.

Голоса эмигрантов за Европу

Президент подчеркнула важность «полной мобилизации» эмигрантов на октябрьские выборы. Она призвала политические партии активизировать свои усилия в этом вопросе, чтобы дать людям реальную возможность участвовать в выборах.

Она в очередной раз раскритиковала власть за то, что оно не позволяет эмигрантам, которых, по ее словам, насчитывается один миллион, легко реализовать свое право голоса.

По словам президента, грузинская диаспора будет голосовать не за какую-то конкретную партию, а за европейское будущее страны. «26 октября – это выбор: да Европе, нет России», – сказала президент.

Зурабишвили критикует «Грузинскую мечту»

Критика правящей партии со стороны президента во время интервью была беспрецедентной. В начале интервью журналистка сказала президенту, что, по ее мнению, в стране было два президента на один срок: один – сторонник правящей партии, а другой – ее ярый противник.

Зурабишвили отметила, что она не изменилась, и добавила, что просто правящая власть проявила себя, особенно после начала агрессивной войны России против Украины в 2022 году. Она объяснила это давлением со стороны России, которое, по ее словам, усилилось после войны.

В то же время, в ходе интервью президент вспомнила несколько историй и сделала разоблачительные заявления против «Грузинской мечты» и конкретно против некоторых ее членов.

Зурабишвили рассказала о том, как власти заблокировали ее визит в Литву, где проходила встреча «Инициативы трех морей» и куда впервые была приглашена Грузия. Президент отметила, что при новом формате ей нужно было попросить разрешения на зарубежный визит, но правительство не удовлетворило ее просьбу.

Именно несанкционированные визиты президента Зурабишвили в европейские страны побудили парламентское большинство поднять вопрос о ее импичменте в октябре прошлого года.

В интервью президент также упомянула Министерство культуры и сказала, что «там процветает большевизм». Зурабишвили вспомнила историю 31 марта «в этот день в 1991 году в Грузии прошел референдум о восстановлении независимости страны», когда она пригласила в президентский дворец Константина Гамсахурдиа, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа и нынешнего директора Национальной библиотеки. Однако, по словам президента, Гамсахурдиа на мероприятие не прибыл и не сообщил Администрации президента, что не сможет присутствовать. Президент предположила, что на него оказали давление власти.

Президент также рассказал ведущей, как хотела наградить успешных юных спортсменов, прыгающих на батуте, но получила отказ от спортивной федерации.

Президент Зурабишвили также раскритиковала мэра Тбилиси Каху Каладзе за то, что он назвал игрока сборной по футболу и его семью «нацами» (членами Национального движения) только потому, что игрок 9 апреля разместил в социальных сетях фотографию своей племянницы с проевропейского марша, прошедшего в Тбилиси, с флагом ЕС в руках. «Какое вы имеете право давать политическую квалификацию одному из членов команды… это прямо против Европы», – заявила Зурабишвили.

Планы на будущее

В конце интервью журналистка поинтересовалась у президента ее дальнейшими планами после выборов, в том числе с учетом той вероятности, если правящая партия победит на выборах и что формирование коалиционного правительства провалится. Президент заявила, что не рассматривает такую ​​возможность, и выразила твердую уверенность, что после выборов Грузия ускорит свое движение к Европе. Что касается ее будущей роли в грузинской политике, президент не уточнила, где она будет в будущем.

«Я всегда буду рядом со своим народом, а не выше», – сказала президент, смеясь, имея в виду свое старое интервью той же журналистке, когда она отметила, что «президент должен быть с народом, но все равно должен быть выше».

