Президент Саломе Зурабишвили планирует помиловать Лазаре Григориадиси

В интервью телекомпании «Пирвели» президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Лазаре Григориадиси, приговоренного 12 апреля Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы.

По словам президента, она пока не подписала соответствующий указ, хотя решение уже приняла.

23-летнего Лазаре Григориадиси задержали после акций протеста 7-9 марта 2023 года по обвинению в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова». Сторона защиты назвала дело против Григориадиси политически мотивированным и попросила президента помиловать его сразу после вынесения судом вердикта.

