Источник: ОВГ
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Президент Саломе Зурабишвили планирует помиловать Лазаре Григориадиси

Civil.ge Send an email 12/04/2024 - 22:09
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В интервью телекомпании «Пирвели» президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилует Лазаре Григориадиси, приговоренного 12 апреля Тбилисским городским судом к 9 годам лишения свободы.

По словам президента, она пока не подписала соответствующий указ, хотя решение уже приняла.

23-летнего Лазаре Григориадиси задержали после акций протеста 7-9 марта 2023 года по обвинению в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова». Сторона защиты назвала дело против Григориадиси политически мотивированным и попросила президента помиловать его сразу после вынесения судом вердикта.

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Civil.ge Send an email 12/04/2024 - 22:09
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