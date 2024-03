Президент Зурабишвили раскритиковала МИД за отказ содействовать голосованию эмигрантов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Министерство иностранных дел за то, что оно не способствует реализации права голоса для большого числа грузинских эмигрантов. Президент сделал критическое заявление в начале встречи с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и представителями Аппарата народного защитника, организаций гражданского общества и Представительства ЕС в Грузии.

Неправительственные организации и оппозиция уже давно призывают власти Грузии открыть больше избирательных участков за рубежом, чтобы облегчить эмигрантам право голоса. Восточноевропейский центр многопартийной демократии (EECMD) заявил, что за пределами страны проживают 860 тысяч грузин, тогда как на предыдущих парламентских выборах смогли проголосовать только 12 тысяч.

Президент Зурабишвили подчеркнула, что ее онлайн-встречи с грузинской диаспорой были направлены на то, чтобы побудить их проголосовать, добавив, что «первый, очень важный недостаток заключается в том, что Министерство иностранных дел не участвует в этих встречах, отказывается (участвовать), снимает с себя ответственность, что совершенно непонятно, потому что весь этот процесс очень сильно связан с работой МИД».

Президент также подчеркнула жизненно важную важность сотрудничества между ЦИК и Министерством иностранных дел и выразила обеспокоенность существующей практикой обвинений друг друга, которую она сравнила с «пинг-понгом».

Президент Грузии также отметила ответственность МИД за начало кампании по учету, в том числе на сайтах дипмиссий Грузии, которая, по словам президента, еще не началась. По ее словам, важно сделать это сейчас, а не через 4-5 месяцев.

Президент Саломе Зурабишвили подчеркнула важность сотрудничества со странами-партнерами, в которых проживают грузины. По ее словам, послы стран-партнеров Грузии выразили готовность помочь, однако «насколько мне известно, а если это не так, то я готова выслушать исправление этого – разговора на эту тему не было со стороны нашего Министерства иностранных дел с послами здесь, чтобы продвинуть этот вопрос вперед и найти пути (решения)». В этом контексте она упомянул соответствующий опыт Молдовы.

Говоря о наличии необходимых ресурсов, президент отметила, что существует множество путей решения проблем. Она сказала, что закон требует, чтобы эмигранты имели возможность голосовать, и важно обеспечить, чтобы граждане Грузии не подвергались дискриминации за рубежом.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на заявление президента. По его словам, у президента нет морального права говорить о выборах и встречаться с председателем ЦИК, и он обвинил ее в попытке создать угрозу выборам.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)