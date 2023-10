Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили, поскольку не удалось набрать необходимое количество голосов. 86 депутатов поддержали импичмент президента, один проголосовал против. Всего для импичмента необходимо 100 голосов, но регистрацию прошли только 90 депутатов.

Перед принятием решения «Грузинская мечта» неоднократно отмечала, что большинство не надеялось на успех в объявлении импичмента президенту, поскольку оппозиция, вероятно, не поддержало бы это решение.

12 сентября 80 депутатов подали в Конституционный суд жалобу по поводу импичмента президента Грузии.

Конституционный суд Грузии 16 октября принял решение, согласно которому президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию. Суд установил, что президент нарушила Конституцию страны, посетив Европу без согласия правительства.

