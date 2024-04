Правительство отказало президенту Зурабишвили в визите в Литву

Less than a minute

Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в визите в Литву 10-12 апреля. Об этом говорится в постановлении правительства, которое было издано 3 апреля и согласно которому президент Зурабишвили 27 марта обратилась к правительству по поводу визита.

Это не первый случай, когда правительство «Грузинской мечты» не дает разрешения на официальные визиты президента за границу. В августе прошлого года правительство письменно отказало президенту в посещении Германии, Украины, Швейцарии, Польши, Бельгии, Дании, Объединенных Арабских Эмиратов, Болгарии, Чехии и Израиля.

В октябре 2023 года правящая партия попыталась объявить президенту импичмент после того, как Конституционный суд постановил, что президент Зурабишвили нарушила Конституцию страны, совершая визиты в Европу без согласия правительства.

