Лазаре Григориадиси приговорен к девяти годам лишения свободы

Тбилисский городской суд 12 апреля приговорил Лазаре Григориадиси к девяти годам лишения свободы.

23-летний Григориадиси был задержан после акций протеста 7-9 марта 2023 года по обвинению в поджоге полицейской машины и бросании т.н. «коктейля Молотова». Судья Звиад Шарадзе признал его виновным в причинении вреда здоровью полицейского по части 2 статьи 353 УК и в уничтожении государственного имущества по части 2 статьи 187 УК Грузии.

Сегодня же сторона защиты уже официально обратилась к президенту Саломе Зурабишвили с просьбой о помиловании Лазере Григориадиси.

Дело Лазаре Григориадиси несколько раз откладывалось по разным причинам. Семья Григориадиси и местные неправительственные организации обвинили суд в умышленном затягивании дела и ожидали обвинительного приговора. Адвокат Григориадиси Лика Битадзе после вынесения приговора назвала решение суда политически мотивированным.

«Это не было решением суда, это было политическое решение. Суд не принимал этого решения», – сказала она.

По заявлению семьи и адвоката Григориадиси, прямых доказательств того, что не существует прямых доказательств, что он совершил уголовное преступление. Однако прокурор Тамар Иакобидзе после заседания заявила, что «полученные по делу доказательства позволяли вынести обвинительный приговор».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)