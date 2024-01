Директор Национальной библиотеки уволен с должности

Действующий директор Национальной библиотеки Парламента Грузии Георгий Кекелидзе 11 января опубликовал в социальной сети пост, в котором сообщает, что председатель Парламента Шалва Папуашвили встретился с ним и сказал ему уйти в отставку. Папуашвили заявил Кекелидзе, что он работал хорошо, но также отметил, что пришло время обновления и что занимать должность руководителя библиотеки в течение 11 лет – это слишком много. В своем посте Кекелидзе отмечает, что должность руководителя библиотеки является «бессрочной».

Согласно Закону о Национальной библиотеке Парламента Грузии, председатель Парламента Грузии назначает и освобождает от должности генерального директора Национальной библиотеки.

Кекелидзе пишет, что он сказал Шалве Папуашвили, что по закону этот вопрос должен решать он, хотя в разговоре он также отметил, что «есть другое право и согласно этому праву, это (решение) является большой несправедливостью».

В тот же день в СМИ появилась информация, что Константине Гамсахурдиа, сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, займет должность генерального директора Национальной библиотеки Парламента. Вскоре Гамсахурдиа подтвердил эту информацию и заявил, что получил упомянутое предложение от председателя Парламента и дал согласие на него.

Внезапные изменения в руководстве Национальной библиотеки вызвали вопросы у общественности. Папуашвили подвергли критике за освобождение Георгия Кекелидзе и обвинили его в том, что он принял это решение по политическим мотивам.

12 января Пен-центр Грузии, неправительственная организация, которая занимается вопросами свободы выражения, опубликовал заявление, в котором выразил солидарность с Георгием Кекелидзе и отметил, что возникают определенные законные вопросы в связи с его «внезапным и необоснованным увольнением». В заявлении также подчеркивается, что «за время правления Георгия Кекелидзе в Национальной библиотеке было реализовано много интересных и успешных проектов, библиотека стала живым и важным центром культуры».

Несколько грузинских писателей и оппозиционных политиков также подняли вопросы по поводу решения Папуашвили. По их словам, Кекелидзе был отстранен от должности из-за своей политической ориентации.

Писатель Дато Турашвили заявил: «когда у Георгия Кекелидзе была какая-то позиция, не совпадающая с позицией конкретной партии и правительства, он говорил об этом смело и публично. Из-за этого они отпускают его (с должности)». Турашвили также отметил, что власти не терпят критических и иных мнений и подбирают кадры на основе партийной лояльности.

Член парламентской фракции «Единого национального движения» Давид Хиджашвили заявил, что увольнение Кекелидзе является продолжением предвыборных репрессий правящей партии, и данное решение следует рассматривать как политический шаг.

После этой критики глава Парламента Шалва Папуашвили в комментарии для представителей СМИ заявил, что увольнение Кекелидзе является «кадровым решением, важным для дальнейшего развития Национальной библиотеки». Папуашвили попытался отделить с вопроса политический ярлык, заявив, что «попытки каким-то образом связать Национальную библиотеку с политикой показывают нечестность людей, которые пытаются установить такую ​​связь». Он поблагодарил Георгия Кекелидзе за службу и пожелал успехов Константине Гамсахурдиа. Папуашвили также отметил, что «каждой организации нужна новая энергия, и именно с этой новой энергией Национальная библиотека продолжит работу».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)