Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС
Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.
Совет также решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия к членству. Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.
По словам Шарля Мишеля, это решение является «ярким сигналом надежды для их народа и для нашего континента». Он также сказал, что это «исторический день, который показывает авторитет и силу Европейского Союза».
Представитель Евросоюза на условиях анонимности сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосовании и покинул заседание, хотя и не заблокировал решение. Решение, принятое 26 государствами-членами, имеет обязательную юридическую силу.
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