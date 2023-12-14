Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС

Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Совет также решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия к членству. Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Шарля Мишеля, это решение является «ярким сигналом надежды для их народа и для нашего континента». Он также сказал, что это «исторический день, который показывает авторитет и силу Европейского Союза».

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Представитель Евросоюза на условиях анонимности сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосовании и покинул заседание, хотя и не заблокировал решение. Решение, принятое 26 государствами-членами, имеет обязательную юридическую силу.

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