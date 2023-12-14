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Участники марша протеста «Грузия выбирает Европу», 26 мая 2023 г., фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Грузия получила статус страны-кандидата в члены ЕС

Civil.ge Send an email 14/12/2023 - 21:51
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Европейский совет принял решение предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Совет также решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия к членству. Об этом написал в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам Шарля Мишеля, это решение является «ярким сигналом надежды для их народа и для нашего континента». Он также сказал, что это «исторический день, который показывает авторитет и силу Европейского Союза».

Представитель Евросоюза на условиях анонимности сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в голосовании и покинул заседание, хотя и не заблокировал решение. Решение, принятое 26 государствами-членами, имеет обязательную юридическую силу.

Материал будет обновляться…

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Civil.ge Send an email 14/12/2023 - 21:51
30 Less than a minute

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