Премьер-министр Грузии находится с визитом в Германии

Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе находится с визитом в Германии. Премьер-министр уже встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, после чего состоялась совместная пресс-конференция. Он также провел встречу с президентом Бундестага Бербель Бас, а позже запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Визит премьер-министра Грузии в Германию проходит на фоне противоречий по поводу повторного инициирования «Грузинской мечтой» законопроекта об «иностранных агентах». Решение правящей партии было встречено резкой критикой со стороны местного и международного сообщества.

Встреча с канцлером Олафом Шольцем

На встрече премьер-министра Грузии и канцлера Германии был подчеркнут существующий политический диалог на высоком уровне между Грузией и Германией и положительная динамика развития двусторонних отношений.

По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министр поблагодарил федерального канцлера за «решительную поддержку» Грузии на пути европейской интеграции. Была подчеркнута важность предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС.

«Глава правительства еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии европейскому выбору страны и отметил, что следующей целью является начало переговоров о вступлении в Евросоюз», – говорится в пресс-релизе Администрации правительства. Премьер-министр подтвердил канцлеру Германии, что Грузия остается надежным партнером Евросоюза.

Разговор также коснулся законопроекта о прозрачности иностранного влияния. «Премьер-министр отметил, что единственное, что предусматривает закон – это ежегодное обнародование финансов неправительственными организациями».

После встречи с глазу на глаз переговоры продолжились в расширенном формате, в которых приняли участие члены правительств двух стран и где разговор коснулся различных сфер, в том числе позитивного сотрудничества в сферах экономики, правоохранительной деятельности, культуры, образования и науки, а также перспектив дальнейшего углубления двусторонних отношений.

После встречи премьер-министр написал в Twitter, что на встрече обсуждался ряд вопросов сотрудничества между двумя странами и обсуждалось дальнейшее укрепление партнерства. По словам Кобахидзе, Грузия остается «надежным союзником» Германии и Европы в регионе.

Delighted to meet with @Bundeskanzler Olaf Scholz during my visit to 🇩🇪. Discussed the scope of 🇬🇪-🇩🇪 multifaceted cooperation and ways to further strengthen our partnership. Expressed gratitude for Germany’s continuous support for Georgia’s development processes, as well as our… pic.twitter.com/dFFxnizNzk — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) April 12, 2024

Совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Олафа Шольца

На состоявшейся после встречи совместной пресс-конференции канцлер Германии призвал Грузию отказаться от законопроекта об «иностранных агентах» и выразил надежду, что Парламент Грузии учтет позиции грузинского народа и международных партнеров.

«Мы, как и весь Евросоюз, очень критично относимся к закону об организациях с иностранным влиянием, и после того, как действие этого закона было приостановлено, у нас были большие надежды, что его больше не будет в повестке дня и не будет новой законодательной инициативы в того же направления. Соответственно, критика такая же, как и раньше», – заявила канцлер.

На вопрос, почему европейских партнеров Грузии беспокоит грузинский законопроект, когда в Европе и США действуют «похожие или одинаковые» правила, канцлер ответил: «в ЕС, как таковом, такого регулирования нет. Продолжается дискуссия о том, как сделать что-то, чтобы обеспечить прозрачность в конкретной области. Но это другое регулирование, а также другая концепция, отличная от того, что здесь обсуждается, и это не решено, и, вероятно, никогда не будет решено. Когда-то в Венгрии действовала регуляция, которая была отменена Европейским судом».

Канцлер пообещал, что Германия продолжит поддерживать европейскую интеграцию Грузии. «Германия с самого начала поддержала решение предоставить Грузии перспективу вступления в Евросоюз. Поэтому для нас важной датой стало предоставление в декабре статуса кандидата Грузии. И теперь необходимо организовать этот процесс таким образом, чтобы шаг за шагом выполнялись все критерии, необходимые для членства в Евросоюзе».

«Это касается всей правовой базы, связанного с ней экономического регулирования, но, конечно, верховенства закона и демократии. Мы знаем, что это не только цель правительства, но и то, что вступление в ЕС является главным требованием граждан Грузии. Опросы показывают, что подавляющее большинство граждан активно поддерживают это и хотят сделать все, чтобы этот процесс был успешным».

В этом контексте канцлер Германии подчеркнул важность проведения свободных и справедливых парламентских выборов в октябре 2024 года, чтобы вывести процесс за рамки получения статуса кандидата. По его словам, «парламентские выборы, которые пройдут сейчас, очень важны. Важно, чтобы эти выборы показали, что они свободны и справедливы, а также являются основой для последующего процесса, открывающегося после предоставления статуса кандидата».

Канцлер Германии подтвердил поддержку Германией территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ и подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать Миссию наблюдателей ЕС, в которую она также вносит свой вклад в виде «большого количества персонала». «Мы знаем, что Россия все еще реализует свои империалистические планы. Речь идет не только об агрессивной войне России против Украины, но нельзя забывать и о том, что сама Грузия также стала жертвой российской агрессии в 2008 году. Контроль России над частью территории Грузии осуществляется в нарушение международного права. И именно поэтому важно, чтобы мы заняли четкую позицию», – сказал он.

На пресс-конференции премьер-министр Грузии заявил, что промежуточной целью страны является вступление в Евросоюз, «который объединяет свободных людей от Лиссабона до Тбилиси». «Мы продолжаем процесс реформ. Мы делаем это в рамках рекомендаций Еврокомиссии и надеемся, что реформы, реализуемые Грузией, будут оценены должным образом».

«Германия играет особую роль в реализации важнейших внешнеполитических целей Грузии, и во время нашей встречи я поблагодарил федерального канцлера за практическую и политическую поддержку, которую Германия оказала Грузии на пути к европейской интеграции в исторический момент, что отразилось в предоставлении Грузии статуса кандидата в декабре прошлого года», – отметил премьер-министр Грузии.

Он также отреагировал на вновь инициированный «Грузинской мечтой» законопроект об «иностранных агентах» и заявил: «единственное, что предусматривает законопроект – это ежегодное обнародование информации о финансировании неправительственных организаций, и пока что нет оправданий тому, почему эти неправительственные организации не должны соблюдать принцип прозрачности… Все процессы в Грузии прозрачны, мы открыты для дискуссий».

Встреча с президентом Бундестага

По информации Администрации правительства Грузии, основными темами встречи с президентом Бундестага Германии Бербель Бас стали положительная динамика развития двусторонних отношений между Грузией и Германией и успешное сотрудничество между законодательными органами двух стран в различных сферах.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул решительную поддержку Германией внешнеполитических приоритетов страны – присоединения Грузии к европейским и евроатлантическим структурам и «выразил надежду, что Германия продолжит поддерживать Грузию на этом пути и в будущем».

Глава правительства поблагодарил президента Бундестага Германии «за решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии».

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