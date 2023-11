Пострадавшие полицейские призывают президента не помиловать Лазара Григориадиси

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 22 ноября, что полицейские, пострадавшие во время акций протеста 7-8 марта этого года, направили обращение президенту Грузии Саломе Зурабишвили, призывая ее не помиловать находящегося в тюремном заключении Лазаре Григориадиси.

По информации МВД, решение обратиться к президенту правоохранители приняли после того, как распространилась информация, что члены семьи Лазаре Григориадиси и правозащитники обратились к Саломе Зурабишвили с просьбой о его помиловании. «Пострадавшие сотрудники полиции полагают, что помилование президентом напавшего на них человека создаст у общества ощущение, что нападение на стражей общественного порядка останется безнаказанным», – говорится в заявлении МВД.

Представители правоохранительных органов отмечают, что помилование может относиться к факту насилия, совершенного Лазаре Григориадиси в отношении члена семьи, однако они считают, что это не будет обычное помилование человека, совершившего такое преступление, а будет посланием общественности, что «государственная политика лояльна в отношении фактов нападения на сотрудника полиции, насилия и семейных преступлений».

«Такое действие поставит под сомнение эффективность борьбы с этой категорией преступлений и усилия государственных институтов», – отмечают в МВД.

В качестве одного из оснований в своем обращении сотрудники МВД приводят то обстоятельство, что в 2019 году президент Грузии помиловала человека, осужденного за убийство 22-летнего полицейского Тараша Мукбаниани, который был приговорен судом к 12 годам лишения свободы и вышел из тюрьмы через 5 лет.

