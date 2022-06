Президент о возможном судебном споре с правительством, а также о позиции ГМ по Украине

В обширном интервью телеканалу «Палитра» 2 июня президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о возможном споре с Грузинской мечтой по поводу полномочий, а также о войне в Украине и неоднозначной позиции правительства в отношении санкций против России.

Предстоящий спор

Президент Грузии подробно коснулась утверждения правящей Грузинской мечты, согласно которому во время своего визита в Париж и Брюссель в феврале 2022 года, а отказам в назначении нескольких послов или дипломатических представителей в прошлом году она якобы нарушила Конституцию.

Напомнив, что она запланировала неофициальные визиты после того, как правительство отказало ей в официальных визитах, Саломе Зурабишвили отметила, что отказ был разовым, хотя и случился в решающий момент.

Президент Грузии заявила, что после ее визита Грузия подала заявку на членство в ЕС, добавив, что это был правильный и нужный визит.

Что касается отказа в назначении дипломатов, президент Зурабишвили заявила, что выполнила все требования, связанные с назначениями.

Однако она также отметила, что было бы хорошо, если бы Конституционный суд разграничил компетенции президента и правительства.

Президент Зурабишвили воздержалась от комментариев по поводу критики в свой адрес со стороны Грузинской мечты.

«Я не отвечаю ни на одну критику, ни на оскорбления. Это моя личная позиция, которая была у меня по отношению к оппозиции, так и по отношению к (Грузинской) мечте», — сказала она.

Позиция Грузинской мечты по санкциям, упоминание оппозиции как к «партии войны»

Говоря о явном резком премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили ввести санкции против России, Саломе Зурабишвили заявила: «мы почему-то считаем необходимым отказаться от того», чего от страны не требуют.

«Я не понимаю, зачем нам что-то анонсировать заранее. Нет никакого требования к дополнительным санкциям», — продолжила она.

Президент Грузии также опровергла утверждение правящей партии о том, что предпринимаются координированные усилия по вовлечению Грузии в войну с Россией из-за рубежа и со стороны Национального движения, а также других политических партий.

«Угрозы второго фронта не существует, в Грузии нет партии войны или партий войны», — сказала она, — «Я не думаю, что кто-то поддерживает войну в этой стране… Мы знаем, что у нас нет ни средств, ни желания для второго фронта, потому что у нас другая политика в отношении наших оккупированных территорий».

По словам президента, «понятно», что некоторые украинские официальные лица выразили желание по поводу открытия второго фронта в Грузии, потому что «когда ты на войне и хочешь победить в этой ситуации, ты ищешь, где может быть какая-то форма (для этого)».

«Но когда мы говорим, что есть требования в другом фронте, это неправильно, потому что такие требования не исходили от наших партнеров и наших друзей».

Солидарность с Украиной

На вопрос — что еще может сделать Грузия для поддержки Украины – президент заявила, что «никто не просит нас делать больше, чем мы можем сделать, но мы обязаны выражать моральную солидарность», — сказала президент.

Что касается отказа Грузинской мечты по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленскому перед Парламентом Грузии, как того требовала оппозиция, президент Грузии заявила, что Грузия входит в число немногих европейских стран, где президенту Украины не позволили выступить перед Парламентом.

«Это не требует ничего другого, кроме тотальной моральной солидарности», — добавила она.

По его словам, во время празднования Дня независимости Грузии 26 мая флаги Украины и Молдовы должны были быть вывешены рядом с флагами Грузии и Евросоюза.

«Если это трио (Грузия, Украина и Молдова) вместе движется к европейской интеграции, и если Украина является главной сегодняшней причиной, по которой этот процесс ускоряется, наверно мы должны признать это и уметь иногда быть благодарными».

Президент Зурабишвили отказалась комментировать, предлагала ли она такое регение правительству ко Дню независимости.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)