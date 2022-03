По словам Ираклия Кобахидзе, Грузия не подаст заявку на членство в ЕС до 2024 года

В ответ на призыв оппозиции к правительству Грузии последовать примеру Украины и попросить ускоренного вступления в ЕС, председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что правительство не будет подавать заявку на членство в ЕС до 2024 года.

По его словам, Украине был предложен статус кандидата на вступление в связи с продолжающейся войной.

По словам Кобахидзе, в ходе «предварительных консультаций» с официальными лицами ЕС партнеры сказали ему, что такое предложение для Грузии и Молдове «не релевантно». По его словам, это «очень важный политический жест».

Председатель правящей партии подчеркнул, что самой Украине для присоединения к Евросоюзу потребуется «много лет». «Есть конкретный юридический документ, согласно которому ни одна страна не может стать членом Евросоюза, пока не будут выполнены все обязательства», — добавил он.

По словам Кобахидзе, заявка Грузии на членство в 2024 году будет иметь «рациональное основание», так как к этому времени страна выполнит значительную часть своих обязательств.

«Поспешная инициатива может быть контрпродуктивной, потому что мы должны выполнить определенные условия (в течение следующих двух лет), после чего заявка станет сильной», — заявил журналистам председатель Грузинской мечты.

Президент Украины Владимир Зеленский, армия которого с 24 февраля защищает его страну от российской военной агрессии, попросил немедленного принятия Украины в Евросоюз с помощью «новых специальных процедур».

Заявлению Зеленского предшествовало вчерашнее заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что «украинцы — одни из нас» и что ЕС хочет принять Украину.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)