Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Зурабишвили за выступление в День независимости

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе подверг критике президента Саломе Зурабишвили за ее заявления об оккупированных Россией регионах Абхазии и Цхинвали, а также о судебной системе Грузии, с которыми она выступила в День независимости страны.

В беседе с представителями СМИ 27 мая лидер правящей партии заявил, что президент «практически назвала Абхазию и Цхинвальский регион соседями и говорила об их суверенности».

Что касается судебной системы, Кобахидзе отметил, что президент Зурабишвили критиковала судебную систему страны «без каких-либо аргументов».

По его словам, президент присоединилась к «совершенно неаргументированной кампании против судебной системы» и попыталась «навредить репутации судебной системы, но на самом деле нанесла ущерб институту президента».

«Одно дело, когда оппозиция делает заявления без аргументов, но когда президент делает заявления без аргументов и нападает на государственный институт, это серьезная проблема», — сказал Кобахидзе.

«Это серьезный отход от роли президента, как гаранта институтов», — заявил председатель правящей партии.

«Позором было делать это заявление, 26 мая, в торжественный день, когда не знаешь, о чем говорить, это очень серьезная проблема, и мы должны указать на нее президенту Грузии, чтобы защитить институт президента», — заявил он.

В своем выступлении президент Саломе Зурабишвили вновь подтвердила жителям оккупированной Абхазии и Цхинвали, что «Грузия не будет делать ничего против вас посредством войны и силы».

«Всем ясно, какая страна угрожает суверенности, идентичности и жизни своих соседей. Это не Грузия», — сказала президент.

«Мы предлагаем, как в прошлом мы вместе создавали грузинское государство, так и сейчас вместе создавать равноправное будущее», — сказала она, — «Мы предлагаем присоединиться к единому европейскому будущему. Предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, идентичности, истории, культуры. Предлагаем новое согласие».

Что касается судебной системы, президент напомнила о XIII и XIV веках и подчеркнула, что «история грузинского права украсила бы многие европейские страны, и немного стыдно, что сегодня мы не можем должным образом продолжить это наследие».

Критика от председателя Грузинской мечты прозвучала на фоне обострения отношений между президентом и правящей партией.

Ранее правящая партия обвинила президента в нарушении Конституции Грузии, в том числе за ее визиты в Париж и Брюссель без согласия правительства. Грузинская мечта тогда также заявила, что Саломе Зурабишвили за последний год неоднократно отказывала правительству назначить посла или дипломатического представителя, что «грубо противоречит Конституции Грузии».

Администрация президента отвергла обвинения в блокировании назначений дипломатов, а сама президент заявила, что после того, как правительство отказало ей в рабочих визитах, она была вынуждена использовать личные связи для встреч с лидерами в Париже и Брюсселе.

