Ираклия Гарибашвили заслушали в Парламенте

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время его слушания в Парламенте по правилам интерпелляции ответил на критику правительства со стороны оппозиционных депутатов по поводу его отношения к продолжающейся в Украине войне и за позицию правительства по международным санкциям, введенным против России.

Во время вопросов и ответов депутат от Единого национального движения (ЕНД) Хатиа Деканоидзе подвергла критике Ираклия Гарибашвили за его высказывание о том, что якобы введенные против России «санкции не являются эффективным средством».

По ее словам, когда премьер-министр страны говорит, что введенные нашими партнерами санкции не работают, он «ставит под угрозу государственные интересы Грузии».

«Политические заявления реально много значат для страны, которая должна быть очень важным партнером Украины», — сказала она.

Ираклий Гарибашвили подвергся критике за свои противоречивые заявления со стороны председателя партии Граждане Александре Элисашвили, который недавно вернулся с войны в Украине. По его словам, что высказывания премьер-министра «очень испортили (и обострили) отношения с Украиной».

Он также подверг критике правительство за «чрезмерно осторожную» позицию в отношении России. «Что бы вы ни делали, что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали, если Россия решит притеснить нас и начать против нас военную операцию, никто не сможет заставить этого злого человека, Путина изменить свое мнение», — подчеркнул Элисашвили.

По его словам, Грузия теряет возможность оснастить страну западным вооружением в обмен на военную помощь Украине. Депутат также подчеркнул необходимость передачи Украине как минимум легкого оснащения грузинского производства – военных касок и эвакуационных машин.

«Почему так разрушена инфраструктура гражданской обороны?… Есть ли у нас система раннего оповещения? Есть ли у нас убежища, есть ли у нас запасы?… Почему мы такие беззаботны, на что мы надеемся?» — спросил он.

В то же время депутат от Лело Ана Нацвлишвили призвала премьер-министра отреагировать на то, «какие административно-правовые шаги» предприняла Грузия, чтобы не допустить уклонения Россией от введенных против нее санкций.

«Есть ли у вас план действий, есть ли у вас система мониторинга и, в конце концов, есть ли у вас система координации между государственными органами, чтобы мы были защищены», — спросила она.

«Нам нужно убедиться, что в Грузии есть система координации и исправная законодательная база, чтобы мы не превратились в черную дыру», — подчеркнула депутат, добавив, что «устно это не происходит».

Премьер критикует оппозицию

В ответ Ираклий Гарибашвили заявил, что пафос всех этих заявлений оппозиции «вписывается в большую политику, которая называется вовлечением страны в войну».

«Если бы не наша власть, сегодня здесь был бы второй Мариуполь. Конечно, ответственность за это будут нести все эти люди», — сказал он.

«Вы знаете, что вы обанкротившаяся оппозиция, ничего реально у вас нет», — сказал оппозиции премьер, подчеркнув, что «единственный рычаг», который у них остался — это «каким-то образом вовлечь нашу страну в войну».

Он также повторил риторику правящей команды о том, что целью возвращения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Грузию было «реально устроить войну, революцию и дестабилизировать нашу страну».

«В ноябре-декабре планировалось вторжение России в Украину. На самом деле существовал план того, что, если здесь началась бы дестабилизация, началась бы война в стране», — добавил Ираклий Гарибашвили.

Премьер-министр также отреагировал на «грязную клевету» со стороны украинской разведки об оказании Грузией помощи России в уклонении от санкций. По его словам, «было обнародовано ноль доказательств, ноль фактов».

«Эти люди, якобы патриоты, распространяют заявления о том, почему заголовок для того, чтобы пошел «хедлайн», главное слово в том, что в Грузии есть черные дыры», — заявил Ираклий Гарибашвили в ответ на вопрос депутата Аны Нацвлишвили.

«Это вражда, предательство национальных интересов нашей страны. Вы все не служите интересам нашей страны. Если бы вы действительно хотели, чтобы нашей стране предоставили статус (кандидата в члены) ЕС, вы бы действовали по-другому», — сказал он.

Повторив более ранние обвинения о том, что некоторые депутаты от оппозиции «умоляли» европейских лидеров не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС, премьер-министр подчеркнул, что в Брюсселе ему «прямо» сказали, что еще один депутат от Лело, Саломе Самадашвили, и другие «целенаправленно враждуют с Грузией».

Поддержка Украины

В Парламенте Ираклий Гарибашвили выразил «твердую» поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных на международном уровне».

«Полномасштабная военная агрессия России против Украины, безусловно, является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также Устава ООН, что бросает беспрецедентный вызов европейской архитектуре безопасности», — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день Грузия направила в Украину до 1000 тонн гуманитарной помощи и «страна продолжает оказывать помощь 28 тысячам пострадавшим от войны украинцам, проживающих в настоящее время в Грузии». В то же время, по его словам, на помощь приехавшим в Грузию украинцам правительство уже выделило 7 миллионов долларов США.

Говоря о введенных санкциях против России, премьер-министр подчеркнул, что с 2014 года Грузия присоединилась к ограничительным мерам ЕС в отношении Крыма и Севастополя. Также в этом году, 28 февраля, Грузия присоединилась к ограничительным мерам ЕС в отношении Донецка и Луганска.

«Мы сами не вводили своих экономических санкций в отношении России и не будем делать этого с учетом наших национальных интересов», — сказал он.

Напомнив о росте ВВП Грузии на 14,4% в первом квартале 2022 года, а также о росте внешней торговли и укреплении национальной валюты, Ираклий Гарибашвили спросил у оппозиции, есть ли у них предположения, если бы правительство сделало «эту глупость», и ввело бы санкции против России, «в каком состоянии были бы мы сегодня?».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Грузии не допустит «нарушения санкционного режима на территории Грузии с использованием физических и юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, или других субъектов».

«Мы не допустим какой-либо деятельности какого-либо лица или компании, находящейся под санкциями, на территории Грузии», — сказал он, добавив: «Мы не позволим какой-либо компании или физическому лицу, находящемуся под санкциями, использовать Грузию для обхода санкций».

«Ни одного факта до сегодняшнего дня не было», — пояснил он.

В этом контексте Ираклий Гарибашвили заявил, что «в целях усиления таможенного контроля грузов, перемещающихся на российско-грузинской границе, увеличена численность сотрудников таможенного пункта «Казбеги», установлены рентгеновские сканеры и полный контроль на месте».

«Любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, включенные в санкционный список странами, участвующими в санкциях, подлежат строгому таможенному контролю», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Говоря о международной поддержке Украины, премьер-министр Гарибашвили сказал: «Мы везде поддерживали резолюции в поддержку Украины».

«Мы присоединились к 235 резолюциям, текстам и заявлениям (в поддержку Украины)», — сказал он.

