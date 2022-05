На фоне спора Иванишвили со швейцарским банком ГМ намекает, что США подталкивают Грузию к войне

Председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе заявил, намекая на США, что определенные зарубежные силы подталкивают основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили вернуться в политику и «ввязать в войну» Грузию.

Подобные странные утверждения были озвучены также проправительственными экспертами, что создает ощущение скоординированной кампании. Их заявления последовали за задержкой перевода Бидзине Иванишвили около 600 млн долларов США швейцарским банком Credit Suisse, которые основатель правящей партии выиграл у банка в судебном порядке.

По словам Ираклия Кобахидзе, для оправдания задержки банк назвал «геополитические обстоятельства».

В конце марта Верховный суд Бермудских островов постановил, что Иванишвили и его семья понесли убытки «существенно больше 500 миллионов долларов США» от Страхового управления Credit Suisse. Банк Credit Suisse уточнил в своем последнем заявлении, что решение, предположительно, касается около 600 миллионов долларов США. В марте банк заявил, что решение еще не окончательное и подлежит обжалованию, что он «активно намерен сделать».

По утверждению Кобахидзе, такое поведение банка было лишь частью скоординированной кампании из-за рубежа, что дополнялось другими элементами, в частности — отзывом посла Украины из Грузии и недавно распространенными секретными аудиозаписями, согласно которым, Бидзина Иванишвили имеет деловые связи с российским олигархом, находящимся под санкциями.

«Если кто-то предпримет такую ​​попытку вернуть Бидзину Иванишвили в грузинскую политику против его воли, чтобы втянуть страну в войну (в Украине)… он плохо знает Бидзину Иванишвили и его характер», — сказал Ираклий Кобахидзе.

На вопрос журналиста, не видит ли он США за такой «координацией», председатель правящей партии ответил: «Я несу свою политическую ответственность и не могу вдаваться в эти подробности».

Эксперты, близкие к «Грузинской мечте», указывают на США

Телекомпания «Имеди» освещала также оценки экспертов, близких к властям Грузинской мечты, которые прямо обвиняют США.

По словам философа Зазы Шатиришвили, сила, заказавшая эту «скоординированную кампанию» — США хотят открыть в Грузии второй фронт и втянуть страну в российско-украинскую войну. «Для меня об этом свидетельствует задержка швейцарским банком перевода средств Бидзине Иванишвили».

Второй фронт для «заказчика» необходим для глобализации конфликта, потому что, похоже, не удалось изолировать Россию на международном уровне таком образом, как было задумано… Какие, по их мнению, существуют рычаги для этого? Это шантаж, потому что «заказчик» считает, что главное в данном случае — финансовое давление», — сказал Шатиришвили.

Телекомпания «Имеди» также опубликовала пост бывшего политика Хатуны Хоперия, в котором она рассказала о попытке втянуть Грузию в войну, о конспирационной теории со стороны Национального движения, депутатов Европарламента, критикующих власти Грузии, и США.

В конце дня несколько депутатов Грузинской мечты, в том числе Созар Субари и Ираклий Кадагишвили, выступили с идентичными посланиями по поводу попытки втягивания Грузии в войну и скоординированных действиях.

Новый спор Иванишвили против Credit Suisse

Обвинениям, которые были озвучены Ираклием Кобахидзе, предшествовало заявление пиар-компании Cision, нанятой семьей Иванишвили, от 6 мая о новом споре Иванишвили с Credit Suisse, а также о серьезном провале и политическом давлении со стороны доверенного лица Credit Suisse.

В пресс-релизе Cision говорится, что доверенный Green Vals Trust, когда Иванишвили попросил его заплатить ему сумму, «выдвинул необоснованные требования о предоставлении информации и сослался на «геополитическую обстановку в Восточной Европе» как на причину задержки».

В заявлении пиар-компании подчеркивается, что семья Иванишвили не имеет никакого отношения к вторжению России в Украину и не подпадает ни под какие санкции.

Он также пояснил, что Иванишвили имеет двойное гражданство Грузии и Франции, и что он «никоим образом не может быть причислен к списку подсанкционных организаций и лиц».

Компания заявила, что Иванишвили планирует «серию встреч» с международными СМИ для того, чтобы «развеять мифы, связанные с т.н. незапятнанным имиджем швейцарской банковской и судебной системы».

