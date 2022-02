Премьер Грузии: Санкции — не эффективное средство, бомбардировку Украину никто не остановит

«Столицу Украины бомбят, и сегодня мы видим, что никто не может это остановить. Скажем прямо, что санкции не являются эффективным средством», — сказал премьер Грузии в ответ на критику его заявления, что Грузия не присоединится к санкциям, введенным против России.

«Кто сегодня воюет в Украине? Воюет украинский солдат, украинская армия», — сказал Гарибашвили, — «Поэтому мы должны хорошо помнить, что сегодня перед страной и всем миром стоят огромные вызовы. В этой ситуации любые эмоции, нерассчитанные шаги, нерассчитанные слова, поступки, конечно, содержат очень большой риск».

На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр вновь заявил, что правительство Грузии должно руководствоваться «исходя из наших интересов и только из интересов народа, и потом уже, естественно, думать об интересах другой страны».

«Мы всем сочувствуем, но сначала мы должны защитить нашу страну», — сказал он.

