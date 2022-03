Саломе Зурабишвили встретилась с лидерами ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 1 марта в Брюсселе встретилась с президентами Европейского совета и Европейской комиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

«У меня был очень дружеский разговор с обоими», — сказала президент Грузии после встречи с Шарлем Мишелем.

«Я хотела услышать, что сегодня, несмотря на то, что Украина сегодня в центре внимания всех и события в Украине очень сложные, и есть солидарность против российской агрессии, чтобы ситуация в Грузии в это время не была забыта», — сказала она.

«Мы здесь, и для ЕС важно продолжить наш путь в Европу и принять все меры и провести все реформы, которые необходимы», — заявила Зурабишвили.

По ее словам, новая политическая среда в Европе даст новые перспективы странам «Ассоциированного трио» — Грузии, Украине и Молдове — и «мы все должны быть к этому готовы».

Президент Мишель, со своей стороны, рассказал о своей роли посредника в переговорах 2021 года между правящей партией и оппозицией, которые привели к подписанию Соглашения 19 апреля.

«Я пытался сделать все возможное, чтобы поддержать все возможные усилия по обеспечению стабильности, экономических и демократических реформ в Грузии», — сказал он.

Президент Мишель заявил, что Совет Европы, Еврокомиссия и Европарламент хотят выразить «четкую и конкретную поддержку по продолжению всех усилий и укреплению связей между Грузией и Евросоюзом».

«Мы определили наши важные приоритеты и то, над чем нам нужно работать вместе», — сказал он, добавив, что «в это очень сложное время очень важно стоять вместе, делать очень четкие послания в отношении полного уважения международного права, основанного на правилах международного порядка и Устава ООН».

Шарль Мишель подчеркнул необходимость «конкретного прогресса», чтобы прочные связи между Грузией и ЕС были «очень заметными и ощутимыми» для грузинского народа.

Ранее, 1 марта, после встречи с президентом Зурабишвили президент Урсула фон дер Лайен написала в Twitter, что «ЕС поддерживает Грузию и поддерживает ее суверенитет и стойкость в эти трудные времена».

«Мы готовы расширять наше сотрудничество, в том числе в сферах кибербезопасности, стратегических коммуникаций и гибридных угроз», — добавила она.

Президент Грузии прибыла в Брюссель из Парижа, где 28 февраля встретилась со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

