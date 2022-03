Правительство Грузии обращается в Конституционный суд против президента Саломе Зурабишвили

Правящая партия Грузинская мечта заявила сегодня, что правительство Грузии намерено обратиться в Конституционный суд в связи с неоднократным нарушением президентом Грузии Саломе Зурабишвили Конституции страны, в том числе посредством своих недавних визитов в Париж и Брюссель.

«Визиты (в страны запада) были запланированы президентом без каких-либо предварительных консультаций с правительством, и только после этого она проинформировала правительство о визитах, что подтверждает, что президент намеренно нарушила Конституцию», — говорится в заявлении Грузинской мечты».

По заявлению Грузинской мечты, Саломе Зурабишвили за последний год неоднократно отказывала правительству в назначении посла или дипломатического представителя, что «грубо противоречит Конституции Грузии».

По мнению правящей партии, президент также превысила свои полномочия, когда решила проводить внешнюю политику в обход правительства, а это «эксклюзивное» право исполнительной власти.

По заявлению правящей команды, президент Зурабишвили дважды «грубо» нарушила Конституцию в отношении Парламента. Первый раз, когда была объявлена ​​начальная дата ее выступления в Парламенте — 5 марта, без согласия законодательного органа.

Как заявляет Грузинская мечта, во второй раз президент также без согласия Парламента привела в зал заседаний законодательного органа исполняющего обязанности посла Украины в Грузии, «на что имеет право только председатель Парламента».

Грузинская мечта назвала призыв Саломе Зурабишвили к созыву Совета национальной безопасности «совершенно непонятным». По их мнению, введение в этот формат «неправительственного сектора, президента и представителей оппозиции прямо противоречит логике системы и сути органа».

Правящая команда также пояснила президенту, что статус «главнокомандующего» в парламентской республике носит лишь «церемониальную» нагрузку и что «главным органом, ответственным за реализацию политики безопасности, является правительство Грузии».

В этом контексте Грузинская мечта подчеркнула, что, например, «материальные полномочия по назначению посла возложены Конституцией на правительство, а президент имеет в этой сфере только юридические и церемониальные полномочия».

В качестве другого примера в правящей партии подчеркнули «исключительное» право правительства на осуществление внешней политики, которой президент «может заниматься» только в исключительных случаях, с особого согласия правительства Грузии».

Грузинская мечта также подчеркнула, что с визитов в Париж и Брюссель президент Зурабишвили «вернулась без каких-либо ощутимых результатов», что, по их мнению, подтверждает и тот факт, что Саломе Зурабишвили «ни слова не сказала» о своих визитах во время вчерашнего выступления в законодательном органе.

«Не менее непонятным было заявление президента о назначении представителя оппозиционной партии министром по вопросам евроинтеграции. Прежде всего, президенту нужно понять, что как только оппозиционный политик становится министром, по элементарным законам политики, он перестает быть оппозиционным политиком и становится членом правящей коалиции», — заявили в правящей партии.

«Кроме того, заявление президента явно служило появлению в обществе излишних ожиданий в отношении темпов европейской интеграции», — добавили они.

В правящей партии также пояснили, что «слова европейских политиков — Борреля, Макрона, Шольца и других — показывают, что до вступления в ЕС Грузии, а также Украине и Молдове, к сожалению, предстоит пройти не короткий путь. Необходимо провести ряд реформ, на которые уйдут многие годы».

Для Грузинской мечты также непонятно заявление президента о том, что «власть грешит, когда не осмеливается выразить то, что диктуют наша история и достоинство».

В ответ в Грузинской мечте подчеркнули, что «власти четко выразили свою позицию на всех международных форумах, во время принятия всех политических решений, связанных с поддержкой суверенитета и территориальной целостности Украины и реагированием на российскую агрессию – будь то приостановление членства России в СЕ, соавторство резолюции ООН, соавторство иска, внесенного в Гаагу и др.».

Подчеркнув, что президент Зурабишвили «не читал Конституцию Грузии и до сих пор не может понять ее сути», правящая партия заявила, что ее «действия, направленные против Конституции», представляют «особую угрозу в то время, когда в условиях российско-украинской войны мир и Грузия сталкиваются с особыми вызовами, связанными с безопасностью».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)