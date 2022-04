Грузинская мечта обвиняет Украину в гибридной войне

«Представители радикальной грузинской оппозиции, находящиеся на различных позициях во власти Украины, представители той же партии войны и их коллеги ведут открытую, неприкрытую гибридную войну против Грузии», — заявил исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта Мамука Мдинарадзе на брифинге в центральном офисе правящей партии сегодня.

Брифинг Мамуки Мдинарадзе последовал за заявлением разведки Министерства обороны Украины от 4 апреля о том, что Москва готовит коридор для контрабанды через Грузию. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет «доказательств и убедительных аргументов» того, что Тбилиси не помогает Москве.

Указывая на заявление Службы разведки Министерства обороны Украины, Мамука Мдинарадзе сказал: «мы услышали еще одно, на этот раз совершенно неслыханное заявление, которое является оскорбительным как для нашей страны, так и для каждого гражданина Грузии».

«Сегодня, к сожалению, со стороны властей Украины добавилось требование доказательств, которые не только не существуют в природе и являются абсурдными, но и такой мерзости с нашей стороны ни у кого на ум не приходило», — добавил он.

«Требовать доказательств у того, кого обвиняешь в немыслимых намерениях и преступлениях, это ноу-хау, придуманное специально против Грузии в этой сфере», — сказал исполнительный секретарь правящей партии.

По его словам, за такими заявлениями «стоят отдельные люди из партии войны в Грузии, оппозиции и властей Украины, в том числе недавно назначенный человек в системе безопасности Украины (Гиоргий Лорткипанидзе)».

«Категорически требуем, чтобы соответствующие службы Украины представили какие-либо доказательства отвратительных обвинений, выдвинутых против Грузии или публично, через те же источники и в той же форме, опровергнуть свои абсурдные заявления в адрес страны-друга и партнера – Грузии», — заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что «уже очевидно и логично, что в ближайшие дни мы увидим новую волну дезинформационных кампаний и провокаций против Грузии, которые будут направлены на то, чтобы вызвать беспорядки в Грузии и открытие второго фронта».

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)