Приняты поправки для конституционного спора между правительством и президентом

Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в Закон о Конституционном суде по конституционным спорам, инициированные Грузинской мечтой, которые позволят правительству начать озвученный ранее конституционный спор против президента.

Согласно действующему закону, государственные органы вправе обратиться с конституционным иском о пределах компетенции при наличии вопросов о соответствии Конституции принятых/изданных ответчиком нормативных актов. А согласно принятым поправкам, в правовое основание для подачи иска будет добавлено понятие «действие или бездействие».

Законодательные изменения были анонсированы Грузинской мечтой в конце марта, но их принятие было отложено на некоторое время из-за критики со стороны оппозиции и гражданского общества. Депутаты приняли поправки в первом чтении 12 апреля, во втором — 13 апреля.

Правительство Грузинской мечты намерено начать конституционный спор против президента Саломе Зурабишвили. По утверждению правящей команды, президент нарушила Конституцию несколько раз, включая своими недавними визитами в Париж и Брюссель и отказом в назначении некоторых послов.

НПО Ассоциация молодых юристов Грузии заявила, что «инициирование этого законопроекта Грузинской мечтой является явным признаком их попытки политической мести президенту».

