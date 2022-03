Спор между оппозицией и правящей командой по поводу возможного обращения Зеленского к Парламенту Грузии

Инициатива о предполагаемом обращении президента Украины Владимира Зеленского обратиться к Парламенту Грузии последовал спор между правящей Грузинской мечтой и оппозицией.

Инициативу первоначально озвучила партия «Лело» 17 марта, которую также поддержало Единое национальное движение. Депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе заявила вчера, что президент Зеленский готов выступить перед грузинской общественностью из Парламента Грузии.

Сегодня Лело официально обратилось к председателю Парламента Шалве Папуашвили с предложением, который, согласно Регламенту Парламента, обладает исключительными полномочиями приглашать иностранных лидеров для выступления в Парламенте страны.

«В то время, когда, к сожалению, неоднократные заявления властей нанесли ущерб нашим стратегическим отношениям с Украиной, мы считаем, что сегодня в интересах нашего государства пригласить президента Зеленского для выступления на пленарном заседании», — заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили сегодня.

В ответ Шалва Папуашвили пояснил, что с инициативой к Парламенту обратился не президент Зеленский, а Лело и Национальное движение. «Еще раз подчеркиваю, что Грузинская мечта даже не будет рассматривать ни одну из инициатив ЕНД и Лело, которые будут касаться Украины».

Он также обвинил оппозицию в попытке «перевернуть ситуацию» и заявил, что их целью является «втянуть Грузию во что-то», что было бы «непоправимым».

Вчера исполнительный секретарь Грузинской мечты, депутат Мамука Мдинарадзе также отверг предложение оппозиции. Он также посоветовал ЕНД использовать «тесные контакты» с украинским правительством, чтобы сказать им правду.

«Хатиа Деканоидзе, Национальное движение и партия войны и предательства не должны налаживать, предстанет ли лидер дружественной нам страны за что-то или не предстанет перед Парламентом Грузии», — он сказал.

«В случае необходимости это будет инициировано либо Грузией и ее властями, либо Украиной и ее властями, и мы будем говорить на эту тему, когда это будет необходимо, почему, как и т. д.», — подчеркнул Мдинарадзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)