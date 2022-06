Президент не видит логики в заявлениях ГМ по депутатам Европарламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подвергла критике правящую Грузинскую мечту за «немного непонятные» заявления «иногда в адрес депутатов Европарламента, а иногда в адрес Европы» в то время, когда страна ожидает получения статуса кандидата на членство в ЕС.

«Мы слышим от большинства такие заявления, которые, я не знаю, вероятно, не обдуманы или не нужны в тот момент, когда мы знаем, что ждем решений (ЕС)», — сказала президент в обширном интервью телекомпании «Палитра».

Саломе Зурабишвили также отреагировала на заявление посла ЕС в Грузии Карла Харцеля о том, что страна могла бы лучше подготовиться к заявке на членство.

«Всегда можно лучше подготовиться», — сказала президент, добавив, что «многое можно было сделать по-другому. Могла быть и другая риторика, я в этом уверена, и это продолжается в последнее время».

«Я не вижу в этом логики», — сказала президент, оценивая заявления членов правящей партии в отношении депутатов Европарламента, — «Во-первых, кое-чего лучше не говорить, потому что это вопрос вежливости, а во-вторых, своевременно ли все это в этот период?».

«В это время, когда мы знаем, что это сенситивный момент, нельзя, чтобы мы не относились осторожно к заявлениям, которые иногда могут прозвучать», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

По словам президента, «надо работать с партнерами, а не ругать их». «Если мы хотим, чтобы не было такого критичного настроя к властям Грузии, например, нам нужно больше работать с депутатами Европарламента в Брюсселе по пиару, чтобы показать, что на самом деле является лицом Грузии, которое мы хотим вынести (для демонстрирования)».

«Мы должны не критиковать их, мы должны думать об этом или предпринимать шаги, чтобы не заслужить какой-то критики, или если мы считаем ее незаслуженной, т.е. здесь есть момент, когда мы не смогли объяснить, мы не смогли донести до правильных адресатов реальность, которую мы хотим представить», — сказала Саломе Зурабишвили.

На вопрос, повлияет ли растущая обеспокоенность Запада по поводу происходящих в Грузии процессов на устремления страны, президент сказала, что «первая оценка Еврокомиссии, вероятно, будет критической по ​​некоторым аспектам, таким как судебная реформа».

По ее словам, оценка, вероятно, будет также критической по всем тем вопросам, которые были предусмотрены в Соглашении от 19 апреля 2021 года, из которого Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла в июле прошлого года.

Президент Зурабишвили выразила надежду, что, когда придет время Европейскому совету принимать политическое решение, «будет в большей степени учитываться геополитическая ситуация, не только ошибки, или как хотим будем называть, но в целом (будет учитываться) сегодняшняя ситуация».

«Только заявления или одного последнего года не могут иметь решающего значения на таком длинном пути», — подчеркнула она.

«Я не думаю, чтобы они нас сегодня отвергли», — отметила президент, выразив надежду, что «несмотря на все и многие наши ошибки, словесные ошибки или в деле, решение будет приниматься на более высоком уровне».

По ожиданиям Саломе Зурабишвили, решение ЕС предоставить Грузии статус кандидата может быть «чем-то положительным», что «потребует выполнения определенных условий в будущем».

«В этих условиях безусловно фигурирует та часть т.н. соглашения Шарля Мишеля, которое только отложено и не забыто».

«Мы должны осознать, что эти шаги будут необходимы и неизбежны, нравится нам это, или не нравится, мы считаем, что если кого-то ослабляешь, если укрепляешь, есть шаги, которые нужно предпринять, и это необходимо», — сказала Саломе Зурабишвили.

«К сожалению, за последний год, или в течение полутора лет мы не всегда предпринимали шаги, которые ожидали (от нас партнеры), будь то (соглашение) 19 апреля, и то проваленное соглашение, аннулированное, слова были использованы очень тяжелые в некоторых моментах, и какие-то непонятные шаги, (отказ) в получении кредита от ЕС», — добавила она.

Отвечая на вопрос о недавних заявлениях правящей партии о том, что в Евросоюзе оппозиция проводит кампанию против получения Грузией статуса кандидата, ответственность за это президент Зурабишвили возложила на правительство Грузинской мечты.

«Понятно, что оппозиция пользуется (всеми) ошибками (Грузинской мечты)», — сказала президент. «Оппозиция пользуется ошибками и апеллирует к тому, что будто это (последние заявления и действия вина) просто правительства, и чтобы это не повлияло на репутацию страны».

По словам Саломе Зурабишвили, критика правительства со стороны оппозиции в Брюсселе «имеет последствия для страны и ее репутации».

«Если не было причины, они не могли бы вынести (критику за рубеж)… Поэтому не нужно давать причин», — подчеркнула президент.

Вслед за Украиной, Грузия и Молдова 3 марта подали заявки на членство в ЕС. Грузия представила последнюю, вторую часть вопросника самооценки на кандидатство в члены ЕС 10 мая. Лидеры ЕС должны принять решение о статусе кандидата к концу июня.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)