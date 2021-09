Евросоюз говорит о третьем невыполненном условии со стороны Грузии

Евросоюз выразил озабоченность по поводу решения правящей партии Грузинская мечта не поддержать еще одно обязательство в соответствии с Соглашением от 19 апреля о судебной реформе, в частности, о введении правила избрания генерального прокурора большинством в 3/5 голосов.

Как заявил 7 сентября посол ЕС в Грузии Карл Харцель, сегодняшний отказ от изменений является уже третьей неудачей за эти два месяца с точки зрения приверженности Грузии обязательству о реформе судебной системы.

ЕС также напоминает, что 1) по оценке БДИПЧ/ОБСЕ, назначениям судей Верховного суда в июле этого года или в течение последних двух лет «недоставало добросовестности, объективности и достоверности», и что 2) Грузия не выполнила в достаточной мере условия по получению макрофинансовой помощи от ЕС и по обеспечению независимости, подотчетности и качества судебной системы.

ЕС заявляет, что укрепление верховенства закона по-прежнему имеет решающее значение для эффективного выполнения Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией.

В заявлении ЕС также повторяется, что, несмотря на его полную готовность поддержать реформы Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ.

Евросоюз также напомнил Грузинской мечте, что после выхода из Соглашения от 19 апреля, 28 июля, власти публично взяли на себя обязательство провести судебную реформу и конституционные изменения, инициированные в рамках соглашения.

