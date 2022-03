Саломе Зурабишвили в ежегодном выступлении в Парламенте подвергла критике правящую команду и оппозицию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем ежегодном докладе Парламенту страны 14 марта выразила поддержку Украине на фоне вторжения России в эту страну, говорила о вступлении Грузии в Евросоюз, а также подвергла критике правящую команду и оппозицию.

Ниже приводится перевод с грузинского языка на русский язык (пер. Civil.ge) полного текста выступления президента в Парламенте:

«Сегодня мы наблюдаем ужасающие кадры. Разбомбленные Россией больницы, детские онкологические больницы, детские сады и школы, даже храмы единоверной нации. Эвакуация пожилых и беременных женщин. Бесстрашная борьба украинских военных или простых граждан за защиту своей земли, Родины и сохранение своей независимости. Такая самоотверженная борьба против российской агрессии вызывает в нас только уважение, солидарность и поддержку.

Грузия стояла и стоит на стороне Украины и украинцев!

Прошу вас встать и подтвердить нашу солидарность! Прошу вас, минутой молчания почтим память героям, пожертвовавшим своей жизнью!

Я хотела бы поблагодарить приехавшего к нам представителя Украины господина Андрея Касьянова, а с ним и всех тех, кто сегодня в Киеве, Одессе или Мариуполе защищает нашу свободу и наше европейское будущее.

Я хочу, чтобы вы знали (обращаюсь к исполняющему обязанности посла), что тут мы выражаем единый дух Грузии в целом. Выражаем здесь, все собравшиеся, поддержку со стороны государства и всех его институтов, всех политических сил и простых граждан. Также хочу подчеркнуть, что сегодня вместе с нами представлена ​​Церковь и мы все вместе полностью поддерживаем Украину и украинцев!

Сегодня мы, грузины, из всех тех, кто видит эту трагедию, лучше всех понимаем, что такое российский многовековой империализм! Мы, грузины, лучше всех понимаем и разделяем то, что переживает украинский народ!

Украина и Грузия прошли один путь: освобождение от Российской империи, независимость, завоевание Советской Россией – со своими восстаниями, репрессиями и Голодомором, восстановление независимости, спровоцированные Россией сепаратистские конфликты, еще одна война и еще одна оккупация. Тем не менее, никто и ничто не могло заставить нас отказаться от свободы и независимости. Никто и ничто не могло повернуть нас спиной к избранному нами историческому европейскому пути.

История Грузии, как и история Украины, — это история гордости и преданности. История примеров испытаний и трагедий, бесстрашной, героической, самоотверженной борьбы с захватчиками. Так создается нация! Чудо многовековой истории грузинского народа было и есть в его стойкости, непокорности, несокрушимости, гордости! Сегодня мы видим такое чудесное воодушевление в Украине, которое, я верю, может закончиться только победой.

Сегодня не только Украина, но и весь мир переживает тяжелейшие дни, но битва Украины, если она еще не выиграна, уже успешна! Успешна, потому что эти события открыли миру глаза и разбудили его.

Несомненно, заслуга Украины – беспрецедентная международная солидарность и единство в этой солидарности. Несомненно, заслуга Украины – беспрецедентное единодушие и твердость Евросоюза, совместные действия США и Европы. Это ее заслуга, сегодня Россия уже изолирована, а завтра будет ослаблена.

Сегодня переломный момент для всех, в том числе и для Грузии, потому что сегодня мы сталкиваемся с большими вызовами, которые завтра могут стать еще более острыми. Но в то же время, как это бывает обычно в истории, наряду с вызовами за кризисами и войной следуют новые возможности. Открываются новые дороги. На этом новом пути Грузия должна занять свое место именно сейчас. Нам нужно понимать, что происходит, понимать и готовиться к каждому возможному событию, а не сидеть сложа руки и ждать, что нас ждет в будущем. Это наша обязанность, обязанность всех, кто сидит здесь, перед страной! Время не терпит! Если мы не будем готовы к новым событиям, угрозам и новым возможностям — это время уже не вернется!

Вот почему я не понимаю на таком ответственном этапе, и не могу смириться с тем, что сегодня, вместо прекращения ссор, стычек, вражды, угрожающего противостояния и поляризации на этом перекрестке, вы, собравшиеся здесь забываете то, что отражено на нашем гербе: «Сила в единстве»!

Общество намного трезвее вас, сознательнее, смелее и, главное, едино. Сегодня я вижу, что в народе уже пробудились признаки национального согласия, хотя в вас я его еще не вижу этого. Разве вы не понимаете, какая ответственность возложена на вас всех вместе перед своим народом.

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)